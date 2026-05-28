Ted Danson gwiazdą nowego serialu. Co wiemy o projekcie?

Ted Danson dołączył właśnie do obsady kolejnego serialu. Aktor zagra główną rolę w nowym projekcie platformy Apple TV.

Niewielu aktorów jest w stanie utrzymać wysoki poziom w różnych etapach swojej kariery. Zwłaszcza, mając wiele lat doświadczenia na karku, gdy ciekawe role nie pojawiają się na horyzoncie. Takiego problemu nie ma jednak Ted Danson, który ostatnio przeżywa swego rodzaju renesans kariery. Aktor pojawia się w wielu ciekawych projektach i właśnie dołączył do kolejnego z nich.

W kogo wcieli się Ted Danson?

Ted Danson (A Man on the Inside) dołączył do Elizabeth Banks w nowym komediowym serialu Apple TV. Niezatytułowana produkcja jest dziełem Liz Heldens i Matta Warda. Prace na planie zdjęciowym mają rozpocząć się jeszcze w tym roku w Los Angeles.

W niezatytułowanym jeszcze projekcie, Heidi (Banks) niedawno przeszła przez burzliwy rozwód i próbuje rozpocząć nowy, pełen energii etap życia dla siebie i swoich dzieci. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy przypadkowo zaczyna organizować seksualne wybryki mieszkańców domu seniora swojego ojca (Danson). Heidi zostaje zmuszona do zawarcia nieoczekiwanego sojuszu z wiecznie samotnym synem partnerki swojego ojca.

He's back in the dating pool.



Ted Danson joins Elizabeth Banks' new comedy series about a recent divorcée managing her father's retirement home hookups. pic.twitter.com/e2KHslCiLi — Apple TV (@AppleTV) May 27, 2026

Co jeszcze wiemy o serialu?

Obok Elizabeth Banks i Teda Dansona w stałej obsadzie serialu znalazł się również Rob Delaney. Projekt produkowany dla Apple TV przez 20th Television, będzie prowadzony przez Heldens i Warda, którzy pełnią również funkcje jego producentów wykonawczych. Elizabeth Banks produkuje projekt wraz z Maxem Handelmanem i Krissy Wall za pośrednictwem swojej firmy Brownstone Productions.

Jonathan Krisel (Adults, English Teacher) wyreżyseruje odcinek pilotażowy i będzie jednym z producentów wykonawczych. Quinn Haberman produkuje wykonawczo wraz z Heldens dla Selfish Mermaid, natomiast Jason Winer i Jon Radler będą producentami wykonawczymi w imieniu Small Dog Picture Company.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe