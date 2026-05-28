Powstaje serial Tommy & Tuppence. Kto zagra parę detektywów?

Kolejna adaptacja twórczości Agathy Christie zmierza na mały ekran. Już we wrześniu zadebiutuje bowiem serial Tommy & Tuppence.

W ostatnim czasie miłośnicy twórczości Agathy Christie otrzymali dużo dobrych informacji. Trwają prace nad rebootem popularnego serialu Poirot, a sama autorka będzie bohaterką biograficznego filmu. Teraz, poznaliśmy datę premiery serialu Tommy & Tuppence. Produkcja, która zaadaptuje historie popularnej autorki kryminałów, doczekała się również pierwszej oficjalnej zapowiedzi.

O czym opowie serial?

Nowa telewizyjna adaptacja twórczości Agathy Christie przeniesie historię z książek do współczesności. Platforma BritBox ogłosiła dziś datę premiery serialu. Otrzymaliśmy również nowe spojrzenie na uwielbiany małżeński duet detektywów, których perypetie będziemy mieli okazję śledzić już od 15 września

W Tommy & Tuppence występują Antonia Thomas i Josh Dylan. W obsadzie znaleźli się także Imelda Staunton, Nicholas Richardson, Charlie Condou, Callie Cooke oraz Chizzy Akudolu. Gościnnie pojawią się Sebastian De Souza, Sean Pertwee, Saffron Burrows, Alex Jennings, Denise Black oraz Alice Krige.

Co jeszcze wiemy o Tommy & Tuppence

Serial będzie pierwszą anglojęzyczną telewizyjną adaptacją historii Agathy Christie osadzoną we współczesnych realiach. Zgodnie z oficjalnym opisem, „Tommy i Tuppence to detektywistyczny duet ponadczasowy. Zakochują się, oddalają od siebie, a potem znów do siebie wracają — rozwiązując po drodze ekscytujące i pełne napięcia zagadki”.

Serial kryminalny produkowany jest przez Lookout Point, należące do BBC Studios, we współpracy z Agatha Christie Limited. Fergus O’Brien wyreżyserował jego pierwsze cztery odcinki, natomiast Ellie Heydon odpowiada za dwa ostatnie. Wszystkie sześć odcinków napisała z kolei Phoebe Eclair-Powell — to jej pierwszy serial dramatyczny stworzony dla telewizji.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe