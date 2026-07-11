Jak obrabować bank Davida Leitcha z opóźnioną datą premiery  

Jak obrabować bank w kinach ukaże się później niż planowano. Film Davida Leitcha zalicza dwumiesięczne opóźnienie.

David Leitch przez ostatnich kilkanaście lat pokazał widzom, że potrafi tworzyć świetne kino akcji. Amerykański reżyser dał nam takie filmy jak John Wick, Atomic Blonde, Kaskader, Deadpool 2 czy Bullet Train. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że fani mocnego kina wyczekują premiery jego najnowszego filmu. Usłyszą oni niestety przykrą wiadomość.

Jak obrabować bank zalicza poślizg

Jak to często bywa przy obrabianiu banków, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Nowy film Davida Leitcha w kinach pojawi się później niż planowano. Produkcja na wielkim ekranie zadebiutować miała już 4 września 2026 roku. Amazon/MGM ogłosiło, że Jak obrabować bank ujrzy światło dzienne dopiero 13 listopada. Oficjalnej przyczyny tej decyzji niestety nie poznaliśmy, ale pewne źródła twierdzą, że wynika to z tego, że film nie byłby gotowy do pokazania we wrześniu.

Wszystko, co do tej pory wiadomo o filmie

Fabuła filmu koncentruje się na grupie nowoczesnych rabusiów bankowych, którzy dokumentują swoje napady i transmitują je w mediach społecznościowych. Dzięki internetowej popularności stają się swoistymi celebrytami, zdobywając coraz większą publiczność. Jednocześnie ich działalność przyciąga uwagę organów ścigania.

Obsada filmu należy do jego najmocniejszych elementów. W głównych rolach występują Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Pete Davidson, John C. Reilly, Christian Slater, Rhenzy Feliz oraz Tati Gabrielle. W dodatkowych rolach pojawiają się również między innymi Sam Lerner i Michael Gandolfini.

Za reżyserię odpowiada David Leitch, twórca takich filmów jak Bullet Train, John Wick, Atomic Blonde czy Deadpool 2. Scenariusz do filmu napisał natomiast Mark Bianculli. Jak obrabować bank zostało wyprodukowane przez Briana Grazera, Jeba Brody’ego, Allana Mandelbauma, Davida Leitcha oraz Kelly McCormick. Za zdjęcia odpowiada Jonathan Sela, wieloletni współpracownik Leitcha. Montażem zajęła się Elisabet Ronaldsdottir, natomiast muzykę skomponował Dominic Lewis.

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Jak obrabować bank