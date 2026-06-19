Batman – Nowe Gotham tom 1 – recenzja komiksuDC All In – Alfa i Omega – recenzja komiksuSupergirl: Kobieta jutra – recenzja komiksuHarvey Dent pojawi się w Batman 2, ale nie zagra go Sebastian Stan! Aktor ma wcielić się superzłoczyńcęColin Farrell zdradza szczegóły Batman 2. Pingwin pojawi się tylko w dwóch scenachByły Superman uderzył w nową Supergirl. Jeden komentarz wywołał burzę

QUIZ: Rozpoznaj filmy, w których zagrał Sylvester Stallone

Mikołaj Lipkowski, 19 czerwca 2026

Przed Tobą quiz sprawdzający znajomość filmografii jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów kina akcji. Na ekranie zobaczysz kadry z różnych produkcji, w których wystąpił Sylvester Stallone – od kultowych serii po mniej oczywiste role.

Twoim zadaniem jest poprawne dopasowanie każdego kadru do tytułu filmu. Liczy się spostrzegawczość i znajomość klasyki kina akcji, dramatu i sportowych historii, które ukształtowały jego karierę. Niektóre ujęcia będą natychmiast rozpoznawalne, inne mogą wymagać dokładniejszej analizy detali. Powodzenia.

Stój, bo mamuśka strzela
Kryształ górski
Sędzia Dredd
Tango i Cash
Człowiek-demolka
Stój, bo mamuśka strzela
Sędzia Dredd
Na krawędzi
Sędzia Dredd
Dorwać Cartera
Człowiek-demolka
Strażnicy galaktyki vol. 2
Zobacz wyniki
Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬