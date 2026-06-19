QUIZ: Rozpoznaj filmy, w których zagrał Sylvester Stallone

Przed Tobą quiz sprawdzający znajomość filmografii jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów kina akcji. Na ekranie zobaczysz kadry z różnych produkcji, w których wystąpił Sylvester Stallone – od kultowych serii po mniej oczywiste role.

Twoim zadaniem jest poprawne dopasowanie każdego kadru do tytułu filmu. Liczy się spostrzegawczość i znajomość klasyki kina akcji, dramatu i sportowych historii, które ukształtowały jego karierę. Niektóre ujęcia będą natychmiast rozpoznawalne, inne mogą wymagać dokładniejszej analizy detali. Powodzenia.