Czarna Wdowa otrzymała nową datę premiery! Przesunięcie reszty filmów Marvela

Jak pamiętamy, Czarna Wdowa znalazła się na liście produkcji, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Przez pewien czas nie podano nawet żadnej nowej daty, nawet orientacyjnej.

Teraz wreszcie pojawiła się informacja, że film zostaje przesunięty na 6 listopada. Jest to całkiem istotny fakt, jako że w takim wypadku Czarna Wdowa siłą rzeczy spycha kolejne produkcje Marvel Cinematic Universe na dalsze terminy.

Oto, jak prezentują się daty kolejnych zaplanowanych filmów Marvela (zakładając, że COVID-19 nie poczyni kolejnych spustoszeń):

The Eternals – 12 lutego 2021 roku

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 7 maja 2021 roku

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 5 listopada 2021 roku

Thor: Love and Thunder – 18 lutego 2022 roku

Czarna Pantera 2 – 8 maja 2022 roku

Kapitan Marvel 2 – 8 listopada 2022 roku

Za reżyserię odpowiada Cate Shortland, a za scenariusz Jac Schaeffer i Ned Benson. W tytułową rolę wcieli się Scarlett Johansson, a obok niej w głównych rolach wystąpią: David Harbour jako Alexi Shostakov/Red Guardian, Florence Pugh jako Yelena Belova, O.T. Fagbenle jako Rick Mason i Rachel Weisz jako Melina Vostokoff. W Czarnej Wdowie wystąpi również Ray Winstone, William Hurt oraz zgodnie z rewelacjami serwisu Deadline Robert Downey jr.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe