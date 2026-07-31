Gwiazda Obsesji w nowych X-Men? Inde Navarrette chce zagrać Mystique

Inde Navarrette nową gwiazdą MCU? Wschodząca gwiazda amerykańskiego kina wskazała postać z komiksów Marvela, w którą chciałaby się wcielić.

Navarrette, aktorska sensacja 2026 roku, swoją przełomową rolę zagrała w tegorocznym horrorze Obsesja. Bohaterowie tego kinowego przeboju używali spełniajacego jedno życzenie patyczka One Wish Willow. Teraz poznaliśmy aktorskie życzenie Amerykanki. Najwyraźniej jest to występ w filmie Marvela o X-Menach i to w konkretnej roli.

Inde Navarette jako Mystique?

W rozmowie z Variety Navarrette po raz kolejny wyraziła zainteresowanie dołączeniem do uniwersum Marvela. Aktorka ujawniła, że przede wszystkim jest fanką serii X-Men z Patrickiem Stewartem i Ianem McKellenem.

Bardzo chciałabym być częścią świata Marvela. To jest fajne, szczególnie, że dorastałam oglądając X-Menów, tych z lat dwutysięcznych. To byłaby świetna zabawa.

Navarrette ponownie potwierdziła, że ze względu na sukces Obsesji odbywa liczne spotkania i ma okazję poznać się z wieloma ludźmi z branży. Jednym z nich był Jake Schreier, reżyser rebootu X-Men. Aktorka w samych superlatywach oceniła stworzone przez niego Thunderbolts*, ale odtwórczyni roli Nikki Freeman z Obsesji nie chciała jednak potwierdzić czy brała udział w castingu i rozmawiała z nim na temat udziału w jego nowym projekcie z MCU.

Wniósł do Thunderbolts rzeczy, które uwielbiałam w filmach Marvela. To był film oparty na postaciach i przez cały czas nie mogłam przestać zachwycać i doceniać to, co zrobił z Marvelem.

W dalszej części rozmowy aktorka wskazała również wymarzoną postać, w którą chciałaby się wcielić. Wybór padł na mutantkę Mystique.

Mystique zawsze była super. Pamiętam, że w młodości oglądałam zakulisowe materiały z procesu charakteryzacji i prostetyki. To było niesamowicie fascynujące.

#Obsession star Inde Navarrette says she’s met with #XMen director Jake Schreier and would love to play Mystique in the MCU: “I thought what Jake brought to ‘Thunderbolts’ was what I used to love about Marvel. It was character-driven, and the whole time I just couldn’t stop… pic.twitter.com/EO28uytXWL — Variety (@Variety) July 31, 2026

W aktorskich ekranizachach komiksów o X-Menach dorosłą wersję Mystique/Raven Darkhölme odgrywały dotychczas dwie aktorki – Rebecca Romijn oraz Jennifer Lawrence. Pierwsza z wymienionych w tym roku ponownie wcieli się w mutantkę w crossoverze Sagi Multiwersum Avengers: Doomsday. Postać zmiennokształtnej mutantki, która bywała przeciwniczką i sojuszniczką drużyny Charles Xaviera, na obecną chwilę nie została jeszcze obsadzona w reboocie X-Men z MCU. Wśród fanów do faworytek należy znana z Euforii Hunter Schafer.

Co wiadomo o reboocie X-Men?

Zapowiedziany przez Marvel Studios film planowany jest jako nowe otwarcie dla jednej z najpopularniejszych komiksowych serii i film z młodą obsadą. Na stanowisku reżysera rebootu X-Men zasiądzie Jake Schreier, autor Thunderbolts*. Scenariusz nowego filmu o superbohaterach przygotowują twórca serialu Awantura, Lee Sung Jin, oraz scenarzystka i współshowrunnerka The Bear, Joanna Calo. Produkcja będzie częścią VII Fazy MCU i prawdopodobnie trafi do kin w 2028 lub 2029 roku. Na obecną chwilę w obsadzie znajdują się Sadie Sink (Jean Grey) oraz Samara Weaving (Emma Frost). Według nieoficjalnych doniesień wkrótce dołączyć do nich mają Adam Driver (Mister Sinister), Cooper Hoffman (Cyclops), Charles Melton (Bestia) oraz Cailee Spaeny (Rogue).

źródło: variety / ilustracja: mat.prasowe/kadr z filmu Obsesja