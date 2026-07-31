Reboot Blade’a z Mahershalą Alim nie powstanie. Aktor oskarża Marvel Studios

Jest i będzie tylko jeden Blade? Klątwa Wesleya Snipesa z Deadpool & Wolverine najwidoczniej nie została jeszcze zdjęta. Mahershala Ali potwierdził, że nie zagra Erica Brooksa/Blade’a, a zapowiedziany reboot został skasowany. Laureat Oscara za niepowodzenie projektu MCU obwinia Marvel Studios.

Telenowela Marvel Studios z filmem Blade trwała siedem lat. Zaczęło się hucznie w Hali H na San Diego-Comic Con w 2019 roku, potem były przesuwane daty premier, dużo zwrotów akcji, ale na koniec nie będzie happy endu. Wskrzeszeniu filmu nie pomogły kolejne zmiany scenariusza i reżyserów, ale też kołkiem w serce wiecznego łowcy był kryzys i reorganizacja całego Kinowego Uniwersum Marvela oraz decyzja Marvel Studios, by zmniejszyć ilość nowych filmów i seriali.

Mahershala Ali krytykuje Marvel Studios. Aktor porzuca Blade’a

Dwukrotny zdobywca Oscara w rozmowie z GQ ujawnił, że nie jest już związany z rolą pół-człowieka, pół-wampira z komiksów Marvela. Aktor, który miał wcielić się w ikonicznego łowcę wampirów w MCU potwierdził, że reboot Blade’a z jego udziałem nie powstanie. Amerykański aktor zasugerował również, że cała wina za niepowodzenie projektu spada na Marvel Studios, które nie chciało stworzyć filmu: „Gdyby chcieli, to byłby już zrobiony„.

Zajmuję się tym zawodowo już prawie 30 lat i nauczyłem się jednej rzeczy: to, co jest ci pisane, jest ci pisane, a to, co nie – po prostu nie jest. Z jakiegoś powodu ten projekt nie był dla mnie. Gdyby chcieli go zrealizować, to byśmy to zrobili. Muszę się z tym pogodzić… Przypomnę tylko: wiązał mnie kontrakt, a oni dysponują miliardami dolarów – gdyby chcieli nakręcić ten film, to byśmy go nakręcili. Skoro więc filmu nie będzie… Czuję, że jestem gotów zostawić za sobą pytania o Blade’a. To pytania do nich. Oni nie chcieli tego zrobić, więc to oni powinni na nie odpowiedzieć – stwierdził Ali w GQ.

Wypowiedź Mahershali Aliego pojawia się niedługo po wywiadzie Kevina Feige’a w podcaście Happy Sad Confuesd. Szef Marvel Studios przyznał w nim, że niedoprowadzenie do realizacji nowej wersji Blade’a to największa porażka w jego karierze jako producenta.

Czuję się jak kompletny nieudacznik i osoba, która poniosła porażkę, bo nie udało nam się ruszyć z projektem z Mahershalą – stwierdził Feige.

Filmu nie będzie, ale Blade już zadebiutował w MCU

Film Blade początkowo wyreżyserować miał Bassam Tariq. Amerykański filmowiec jednak opuścił projekt na dwa miesiące przed rozpoczęciem zdjęć w 2022 roku, a na jego miejsce przyszedł Yann Demange. Reżyser Kokainowego Ricka ostatecznie też poszedł w ślady swojego poprzednika i zrezygnował ze stanowiska w 2024 roku. Od tamtej pory stanowisko reżysera pozostawało nieobsadzone, a daty premier przesuwane w kalendarzu premier MCY. Na różnych etapach rozwoju nad scenariuszem pracowali tacy autorzy jak Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury czy Eric Pearson. Gwiazdą produkcji miał być Mahershala Ali (Luke Cage, Spider-Man Uniwersum), który miał wcielić się w Erica Brooksa/Blade’a. Ponadto w obsadzie znajdowała się Mia Goth, która otrzymała rolę głównej antagonistki – Lilith, Matki Demonów. Ze względu na opóźnienia z udziału w filmie MCU zrezygnowali m.in. Delroy Lindo i Aaron Pierre. Oryginalnie projekt miał być częścią V Fazy MCU (2023-2025).

Debiut Blade’a w MCU nastąpił już w 2021 roku, gdy mogliśmy usłyszeć go w scenie po napisach z filmu Eternals. Następnie zobaczyć mogliśmy warianty łowcy wampirów w Deadpool & Wolverine (Wesley Snipes) i serialu animowanym Disney+ A gdyby…?.

Według ostatnich pogłosek kultowy łowca wampirów w wersji aktorskiej zadebiutować ma w crossoverze Midnight Sons. Nieoficjalnie Marvel miał reaktywować projekt o „paranormalnych Avengers” w zeszłym roku, a film ma znajdować się we wczesnej fazie rozwoju. W związku z rezygnacją Mahershali Aliego, Marvel Studios będzie musiało obsadzić rolę Blade’a na nowo.

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źródło: hollywood reporter / ilustracja: materiały prasowe