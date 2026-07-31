Samara Weaving to nowa Emma Frost. Aktorka dołącza do MCU w reboocie X-Men

Wygląda na to, że castingi do nowej wersji X-Men są już na finiszu, gdyż Marvel Studios zaczyna odsłaniać pierwsze informacje obsadowe. Dzisiaj poznaliśmy aktorkę, która wcieli się w postać Emmy Frost.

Do tej pory pojawiały się liczne pogłoski na temat obsady X-Men z MCU, w których mogliśmy przeczytać o faworytach do ról Cyclopsa, Magneto, Profesora X, Rouge, Mistera Sinistera, Bestii, Mystique, ale w żadnej z nich nie pojawiały się informacje o kandydatkach do roli Emmy Frost. I już nie trzeba czekać na branżowych informatorów, bo właśnie ujawniono, kto wygrał casting do roli Białej Królowej.

Samara Weaving jako Emma Frost. Australijka dołącza do obsady X-Men

Jak donosie serwis Deadline, to Samara Weaving dołączy do wcielającej się w Jean Grey Sadie Sink i zagra w reboocie X-Men. Australijska aktorka wcieli się w postać Białej Królowej – Emmy Frost. Wybór ten powinien przypaść do gustu fanom, gdyż gwiazda serii Zabawa w pochowanego była jedną z fanowskich faworytek do roli słynnej mutantki, którą wyróżniała moc zmiany ciała w organiczny diament.

Weaving to aktorka, którą zaliczyć można do współczesnych „królowych krzyku”, gdyż kojarzona jest przede wszystkim z występami w kinie gatunkowym, a w szczególności w horrorach (Opiekunka, Zabawa w pochowanego), ale w swoich występach nie unika również komediowych akcentów, co sprawia, że jest jedną z najbardziej charakterystycznych gwiazd filmowych, a jej występy zapadają widzom w pamięć. W jej filmografii znajdziemy również blockbustery (Snake Eyes: Geneza G.I. Joe) oraz wystepy u oscarowych reżyserów jak Martin McDonagh czy Damien Chazelle (Trzy billbordy za Ebbing, Missouri, Babilon).

Weaving będzie dopiero drugą aktorką, która wcieli się w Emmę Frost na dużym ekranie. W filmie X-Men: Pierwsza klasa z 2011 roku postać mutantki zagrała January Jones. We wcześniejszym X-Men Geneza: Wolverine pojawiła się natomiast luźno inspirowana Emmą Frost postać siostry Kayli Silverfox, którą sportretowała Tahyna Tozzi. Biała Królowa miała pojawić się również w X-Men: Ostatni bastion z 2006 roku, ale po odejściu reżysera Bryana Singera porzucono ten pomysł. Do roli przewidziana była wtedy Sigourney Weaver.

Zobacz również:

Co wiadomo o reboocie X-Men?

Zapowiedziany przez Marvel Studios film planowany jest jako nowe otwarcie dla jednej z najpopularniejszych komiksowych serii. Na stanowisku reżysera rebootu X-Men zasiądzie Jake Schreier, autor Thunderbolts*. Scenariusz nowego filmu o superbohaterach przygotowują twórca serialu Awantura, Lee Sung Jin, oraz scenarzystka i współshowrunnerka The Bear, Joanna Calo. Produkcja będzie częścią VII Fazy MCU i prawdopodobnie trafi do kin w 2028 lub 2029 roku. Na obecną chwilę w obsadzie znajdują się Sadie Sink (Jean Grey) oraz Samara Weaving (Emma Frost).

Kim jest Emma Frost?

Emma Frost, znana jako Biała Królowa, to telepatka, potrafiąca zmieniać swoją skórę w diament. Postać została stworzona przez scenarzystę Chrisa Claremonta i rysownika Johna Byrne’a. Debiutowała w klasycznej historii z serii X-Men z 1980 roku – Saga Mrocznej Phoenix. Początkowo Frost przedstawiana była jako czarny charakter, lecz z biegiem lat ewoluowała w kierunku superbohaterki i stała się jednym z filarów drużyny X-Men.

źródło: Deadline / ilustracja: materiały prasowe