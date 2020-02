Watchmen – serial zostanie antologią?!

Jak dotąd wszystko wskazywało na to, że znakomity sezon Damona Lindelofa poprzestanie na tych kilku odcinkach. Tymczasem może się pojawić niespodziewana furtka do kolejnych serii.

Watchmen miało zamkniętą historię. Tak przynajmniej stwierdził sam Lindelof. Ale HBO mogło wybrać rozwiązanie sprawiające, że wilk będzie syty i owca cała.

Otóż teraz, gdy serial jest nominowany do nagrody Emmy, stacja postanowiła zmienić jego kategorię na serial limitowany, zamiast dramatycznego – jak to było do tej pory. Oznacza to, że od teraz może powstać więcej sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał inną historię w tym samym uniwersum. Czy rzeczywiście twórcy skorzystają z takiej furtki? Czas pokaże.

W obsadzie serialu Watchmen zobaczyliśmy do tej pory m.in. Reginę King (American Crime), Jeremy’ego Ironsa (Liga Sprawiedliwości), Dona Johnsona (Django), Tima Blake’a Nelsona (The Incredible Hulk), Louisa Gossetta Jr. (Oficer i Dżentelman) i Yahya Abdul-Mateena II (Aquaman). Do premiery dojdzie jesienią bieżącego roku.

