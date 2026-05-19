Nicolas Cage jako Spider-Noir w nowych zwiastunach! Przed nami dwie wersje serialu!

Serial będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color). Wyczekiwany nowy serial, wyprodukowany przez Sony Pictures Television, zadebiutuje na Prime Video 27 maja



Prime Video zaprezentowało zupełnie nowy zwiastun serialu Spider-Noir – wyczekiwanej produkcji z Nicolasem Cage’em w jego pierwszej głównej roli telewizyjnej. Wyprodukowany przez Sony Pictures Television serial będzie dostępny globalnie na Prime Video od 27 maja 2026 roku w ponad 240 krajach i terytoriach. Po raz pierwszy widzowie będą mogli wybrać własny sposób oglądania, ponieważ serial będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color).

Spider-Noir to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

Kogo zobaczymy w Spider-Noir?

W obsadzie znaleźli się: laureat Oscara® Nicolas Cage (Adaptacja, Świnia), zdobywca nagrody Emmy® Lamorne Morris (Fargo, Jess i chłopaki), Li Jun Li (Grzesznicy, Babilon), Karen Rodriguez (Klub polujących żon, Acapulco), Abraham Popoola (Atlas, Kulawe konie), a także zdobywca nagrody SAG® Jack Huston (Zakazane imperium, Day of The Fight) oraz laureat Emmy® i nominowany do Oscara® Brendan Gleeson (Duchy Inisherin, Harry Potter). W rolach gościnnych występują m.in. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson oraz Kai Caster.

O twórcach Spider-Noir

Spider-Noir jest produkowany przez Sony Pictures Television na wyłączność dla MGM+ i Prime Video. Reżyserem i producentem wykonawczym pierwszych dwóch odcinków jest zdobywca nagrody Emmy® Harry Bradbeer (Fleabag, Obsesja Eve). Oren Uziel (Zaginione miasto, 21 Jump Street) oraz Steve Lightfoot (The Punisher, Shantaram) pełnią funkcję współrunnerów oraz producentów wykonawczych, a wraz z nagrodzonym Oscarem® zespołem stojącym za Spider-Man: Uniwersum: Philem Lordem, Christopherem Millerem i Amy Pascal tworzyli serial. Lord i Miller są producentami wykonawczymi z ramienia Lord Miller wraz z Adityą Soodem i Danem Shearem, natomiast Amy Pascal pełni funkcję producentki wykonawczej poprzez Pascal Pictures. Nicolas Cage oraz Pavlina Hatoupis również są producentami wykonawczymi serialu.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe