Wiedźmin – więcej czasu ekranowego dla Nilfgaardczyków w 2. sezonie

Wygląda na to, że 2. sezon jeszcze bardziej poszerzymy ten temat. Jak zdradziła showrunnerka, przede wszystkim położony zostanie większy nacisk na przedstawienie motywacji i charakterów Cahira oraz Fringilli. Dostaliśmy także kilka ciekawych materiałów z planu.

Storyboards for this bridge scene. For real. Also this was shot in a parking lot at our studio in Budapest. Again, major props to our VFX team. #QuarantineWatchParty #TheWitcher pic.twitter.com/gDQC70njto

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020