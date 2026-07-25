Latarnie z nowym zwiastunem! Kosmiczna akcja zapowiadają jedną z największych premier DC

HBO zaprezentowało podczas San Diego Comic-Con pełny zwiastun serialu Latarnie. Nowy materiał pokazuje znacznie więcej niż wcześniejsze zapowiedzi – pojawia się Sinestro, tajemniczy Manhunters oraz widowiskowe sceny akcji, które przenoszą bohaterów daleko poza Ziemię.

Po pierwszych teaserach, które pozostawiły fanów z mieszanymi odczuciami, DC Studios wreszcie odsłoniło karty. Podczas panelu na San Diego Comic-Con zaprezentowano pełny, trwający blisko trzy minuty zwiastun serialu Latarnie, ujawniając nowe fragmenty fabuły oraz pierwsze spojrzenie na jednych z najważniejszych przeciwników Zielonych Latarni. Wszystko wskazuje na to, że serial połączy kryminalną historię z widowiskowym kosmicznym widowiskiem.

Latarnie z nowym zwiastunem! Sinestro i Manhunters w centrum wydarzeń, Hal Jordan i John Stewart połączą siły

Największą atrakcją zwiastuna jest bez wątpienia pojawienie się Sinestro, który przebywa w międzygwiezdnym więzieniu. Hal Jordan odwiedza dawnego członka Korpusu Zielonych Latarni, co sugeruje, że odegra on kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach. Jeszcze większym zaskoczeniem okazuje się debiut Manhunters. W komiksach byli oni pierwszą próbą stworzenia międzygalaktycznej policji przez Strażników Wszechświata, zanim powstał Korpus Zielonych Latarni. Serial przedstawia ich jednak nieco inaczej. Zwiastun sugeruje, że Manhunters są zmiennokształtnymi istotami, a nie robotami, jak w klasycznych komiksach.

Serial opowie historię dwóch Zielonych Latarni – doświadczonego Hala Jordana oraz nowego rekruta Johna Stewarta. Obaj zostają przydzieleni do śledztwa dotyczącego tajemniczego morderstwa w amerykańskim interiorze. Z pozoru lokalna sprawa szybko okazuje się elementem znacznie większej zagadki, która prowadzi bohaterów daleko poza granice Ziemi. Zwiastun sugeruje również, że Hal doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż John ma zostać jego następcą. To może oznaczać, że serial rozpocznie drogę bohatera w kierunku przemiany znanej z komiksów, gdzie Sinestro staje się jednym z największych przeciwników Zielonych Latarni.

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Co wiemy o serialu Latarnie?

W produkcji główne role grają Kyle Chandler (Hal Jordan) oraz Aaron Pierre (John Stewart). Fani będą również mogli zobaczyć Nathana Filliona powracającego do roli Guya Gardnera. Obsada obejmuje także Kelly Macdonald jako szeryf Kerry, kluczową postać lokalnej zagadki kryminalnej. Ulrich Thomsen wcieli się w ikonicznego łotra Sinestro, byłego mentora Hala Jordana. Inne ważne postaci to Garret Dillahunt jako spiskowo nastawiony William Macon, Jason Ritter jako jego uroczy syn Billy oraz Nicole Ari Parker jako matka Johna Stewarta, Bernadette.

Serial został współtworzony przez Chrisa Mundy’ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga. James Hawes reżyseruje pierwsze dwa odcinki. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym 2025 roku w Los Angeles. Premiera 8-odcinkowego serialu na HBO zaplanowana jest na 16 sierpnia. Serial ma być fundamentem dla głównej narracji DCU.

Oficjalny opis fabuły wskazuje, że historia zaczyna się od pozornie odosobnionego morderstwa w sercu Ameryki, konkretnie w Nebrasce. Zbrodnia ta wciągnie doświadczonego członka Korpusu Zielonych Latarni, Hala Jordana, oraz jego nowego rekruta, Johna Stewarta, w głąb mrocznych i bardziej złowieszczych odkryć.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe