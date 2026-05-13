Conan O’Brien trzeci raz z rzędu poprowadzi ceremonię wręczenia Oscarów

Conan O’Brien skradł serca widowni i Akademii Filmowej. Komik po raz kolejny poprowadzi ceremonię wręczenia Oscarów.

Jeśli co roku, z wypiekami na twarzy oglądacie ceremonię wręczenia Oscarów, to z pewnością kojarzycie Conana O’Briena. Poprowadził on bowiem galę z 2025 oraz 2026 roku. Jeśli liczyliście, że O’Brien powróci jako prowadzący, to mamy dla was bardzo dobrą wiadomość.

Guess Who’s Back

Akademia Filmowa poprzez swoje media społecznościowe poinformowała, że 99. ceremonię wręczenia Nagród Akademii Filmowej poprowadzi ponownie Conan O’Brien. Będzie to trzecia gala z rzędu podczas której, komik będzie zabawiał publiczność. Wygląda zatem na to, że O’Brien znalazł sobie stałą posadę. Wraz z O’Brienem powrócą także producenci: Raj Kapoor, Kary Mullan, Jeff Ross oraz Mike Sweeney. 99. Ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca 2027 roku.

Cieszymy się niezmiernie, że podczas 99. ceremonii rozdania Oscarów znów będziemy współpracować z Conanem, Rajem, Katy, Jeffem i Mikem. To niesamowity zespół, który w ciągu ostatnich dwóch lat stworzył tak fascynujące, zabawne i pełne serca programy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich nieustającą współpracę w ramach uhonorowania naszej globalnej społeczności filmowej – i nie możemy się doczekać, aż Conan w znakomitym stylu poprowadzi tę uroczystość, wykorzystując swój błyskotliwy umysł i poczucie humoru.

Dwa poprzednie występy O’Briena na Oscarach były niezwykle pozytywnie oceniane przez publiczność. Pojawiły się nawet głosy, że komik był najlepszy prowadzący w historii Oscarów.

Kim jest Conan O’Brien?

Conan O’Brien to amerykański komik, scenarzysta i prowadzący programy telewizyjne. Największą popularność zdobył jako gospodarz programów Late Night with Conan O’Brien i później Conan, w których przeprowadza wywiady z gwiazdami i tworzy komediowe skecze. Zanim został prezenterem, pisał scenariusze m.in. do Simposnów i Saturday Night Live. W ostatnich latach dużą popularność przyniósł mu też podcast Conan O’Brien Needs a Friend. O’Brien próbuje również swoich sił w aktorstwie. W zeszłym roku wystąpił obok Rose Byrne w Kopnęłabym cię, gdybym mogła, a już w czerwcu usłyszymy jego głos w piątej odsłonie Toy Story.

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne