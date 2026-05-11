Henry Cavill z mieczem na dworcu w Łodzi. Hollywood kręci w Polsce nową wersję kultowego hituMatthew McConaughey w wielkiej formie. Zobaczcie gwiazdora na pierwszym zwiastunie The Rivals of Amziah KingNowa zapowiedź filmu The Mandalorian and Grogu. Sprawdźcie jak brzmią HuttowieNowe spojrzenie na 3. sezon The Last of Us. Kaitlyn Dever szykuje się do scen akcjiRuszają prace nad rebootem serialu The Rockford Files. David Boreanaz na pierwszym zdjęciu z planuKiedy 3. sezon serialu Rozdzielenie? Adam Scott z dobrymi informacjami

Ojczyzna – znamy datę polskiej premiery filmu Pawła Pawlikowskiego

Mikołaj Lipkowski, 12 maja 2026

Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego pojawi się w polskich kinach od 19 czerwca 2026 roku! Najnowszy, długo wyczekiwany film laureata Oscara®, Pawła Pawlikowskiego, twórcy Idy i Zimnej wojny, który powalczy o jedną z najważniejszych nagród filmowych na świecie – Złotą Palmę (Palme d’Or) na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Poprzedni film Pawlikowskiego, Zimna wojna, w Polsce również dystrybuowany przez Kino Świat, oprócz spektakularnego sukcesu międzynarodowego (52 nagrody i 126 nominacje, w tym do Oscara® dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, za najlepszą reżyserię i najlepsze zdjęcia) podbił serca polskiej publiczności, przyciągając do kin ponad 1 milion widzów. W swoim najnowszym dziele, podobnie jak w Idzie i Zimnej wojnie, reżyser podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy.

Kogo zobaczymy w filmie Ojczyzna?

W rolach głównych zobaczymy nominowaną do Oscara® Sandrę Hüller („Strefa interesów”, „Anatomia upadku”, „Projekt Hail Mary”) i Hannsa Zischlera („Monachium”). Scenariusz napisali Paweł Pawlikowski i Henk Handloegten. Do realizacji filmu reżyser ponownie zaprosił swój wieloletni zespół twórczy – nominowanego do Oscara® operatora Łukasza Żala („Hamnet”), kostiumografkę Aleksandrę Staszko („Ministranci”) oraz scenografów Katarzynę Sobańską i Marcela Sławińskiego („Lalka”).

Producentami filmu są: Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One).

O czym jest Ojczyzna?

Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych.

​Za dystrybucję filmu w Polsce odpowiada Kino Świat.

Więcej o filmach na Movies Room:

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: Fot. Agata Grzybowska

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement