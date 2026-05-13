Siedmiu wspaniałych znalazło kolejną gwiazdę. Michael Ealy dołącza do serialowej wersji klasykaCamp Rock 3 z plakatem i datą premiery. Kiedy zobaczymy film Disneya?Kolejne spojrzenie na film Władcy Wszechświata. Moss Man i Miecz Mocy na pierwszym planieAhsoka zaliczy opóźnienie. Kiedy zobaczymy 2. sezon serialu?Nie żyje Stanisława Celińska. Polska straciła jedną z najwybitniejszych artystekBurza po scenie Sydney Sweeney w Euforii. Widzowie pytają: „Co tu się właściwie wydarzyło?”

Hollywood przygotowuje film o kulisach powstania Dawno temu w Ameryce 

Agnieszka Ziobrowska, 13 maja 2026

Już wkrótce będziemy mogli zajrzeć za kulisy powstania jednego z najwybitniejszych filmów w historii kina. Leone Film Group przygotowuje film opowiadający o początkach pracy Sergia Leone nad Dawno temu w Ameryce. 

Dawno temu w Ameryce jest jednym z tych filmów, który trzeba obejrzeć przynajmniej raz w życiu. Jedno z najwybitniejszych dzieł w dorobku Sergio Leone, pomimo statusu arcydzieła kina gangsterskiego, nigdy nie zdobyło Oscara, a nawet nominacji do tej prestiżowej nagrody. Stało się tak, ponieważ amerykańska widownia doceniła film Leone dopiero po kilku latach od premiery. Dziś nikt nie ma jednak wątpliwości, że Dawno temu w Ameryce jest jednym najważniejszych obrazów w historii kina.  

Kulisy powstania Dawno temu w Ameryce  

Jak poinformował magazyn Variety, Leone Film Group planuje zrealizować film opowiadający o początkach pracy Sergia Leone nad Dawno temu w Ameryce. Za reżyserię odpowiadać ma włoski duet Giuseppe Stasi i Giancarlo Fontana, twórcy serialu The Bad Guy dla Prime Video. Przygotują oni również scenariusz filmu wraz z Ludovicą Rampoldi i Davide Serino. 

Akcja filmu rozgrywać ma się na przestrzeni kilkunastu lat i zawierać ma m.in. retrospekcje z dzieciństwa Sergio Leone. Odwiedzimy Rzym, Nowy Jork, Los Angeles oraz Paryż. Ważną rolę w całej historii odgrywać oczywiście będzie Festiwal Filmowy w Cannes, bo to właśnie tam Leone po raz pierwszy spotkał Arnona Milchana, producenta Dawno temu w Ameryce, i gdzie ten epicki film miał swoją światową premierę. 

Tak o powstającym filmie wypowiedziała się Raffaella Leone, córka Sergio Leone: 

To w zasadzie historia mężczyzny, który przez całe życie goni za marzeniem. A przynajmniej mężczyzny, który poświęcił 15 lat na nakręcenie filmu i nie zajmował się niczym innym, dopóki mu się to nie udało. A opowiedziana jest z charakterystyczną dla mojego ojca ironią.

Na chwilę obecną nie znamy tytułu produkcji ani daty premiery. 

Once Upon a Time in America – Bugsy shoots little Dominic

O czym opowiada Dawno temu w Ameryce? 

Film opowiada historię grupy żydowskich chłopaków dorastających w biednych dzielnicach Nowego Jorku na początku XX wieku, którzy z drobnych przestępców stają się potężnymi gangsterami w czasach prohibicji. Głównym bohaterem jest David „Noodles” Aaronson, który po latach wraca do miasta i wspomina swoją przyjaźń z Maxem, wspólne zbrodnie, zdrady oraz utraconą miłość. 

Więcej informacji na Movies Room:

Camp Rock 3 z plakatem i datą premiery. Kiedy zobaczymy film Disneya?

QUIZ: Rozpoznaj kultowe filmy po kadrach!

Najlepsze dramaty na HBO Max – filmy, które trafią was prosto w serce 

Źródło: joblo.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Dawno temu w Ameryce  

Przeczytaj więcej
Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement