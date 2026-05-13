Hollywood przygotowuje film o kulisach powstania Dawno temu w Ameryce 

Już wkrótce będziemy mogli zajrzeć za kulisy powstania jednego z najwybitniejszych filmów w historii kina. Leone Film Group przygotowuje film opowiadający o początkach pracy Sergia Leone nad Dawno temu w Ameryce.

Dawno temu w Ameryce jest jednym z tych filmów, który trzeba obejrzeć przynajmniej raz w życiu. Jedno z najwybitniejszych dzieł w dorobku Sergio Leone, pomimo statusu arcydzieła kina gangsterskiego, nigdy nie zdobyło Oscara, a nawet nominacji do tej prestiżowej nagrody. Stało się tak, ponieważ amerykańska widownia doceniła film Leone dopiero po kilku latach od premiery. Dziś nikt nie ma jednak wątpliwości, że Dawno temu w Ameryce jest jednym najważniejszych obrazów w historii kina.

Kulisy powstania Dawno temu w Ameryce

Jak poinformował magazyn Variety, Leone Film Group planuje zrealizować film opowiadający o początkach pracy Sergia Leone nad Dawno temu w Ameryce. Za reżyserię odpowiadać ma włoski duet Giuseppe Stasi i Giancarlo Fontana, twórcy serialu The Bad Guy dla Prime Video. Przygotują oni również scenariusz filmu wraz z Ludovicą Rampoldi i Davide Serino.

Akcja filmu rozgrywać ma się na przestrzeni kilkunastu lat i zawierać ma m.in. retrospekcje z dzieciństwa Sergio Leone. Odwiedzimy Rzym, Nowy Jork, Los Angeles oraz Paryż. Ważną rolę w całej historii odgrywać oczywiście będzie Festiwal Filmowy w Cannes, bo to właśnie tam Leone po raz pierwszy spotkał Arnona Milchana, producenta Dawno temu w Ameryce, i gdzie ten epicki film miał swoją światową premierę.

Tak o powstającym filmie wypowiedziała się Raffaella Leone, córka Sergio Leone:

To w zasadzie historia mężczyzny, który przez całe życie goni za marzeniem. A przynajmniej mężczyzny, który poświęcił 15 lat na nakręcenie filmu i nie zajmował się niczym innym, dopóki mu się to nie udało. A opowiedziana jest z charakterystyczną dla mojego ojca ironią.

Na chwilę obecną nie znamy tytułu produkcji ani daty premiery.

O czym opowiada Dawno temu w Ameryce?

Film opowiada historię grupy żydowskich chłopaków dorastających w biednych dzielnicach Nowego Jorku na początku XX wieku, którzy z drobnych przestępców stają się potężnymi gangsterami w czasach prohibicji. Głównym bohaterem jest David „Noodles” Aaronson, który po latach wraca do miasta i wspomina swoją przyjaźń z Maxem, wspólne zbrodnie, zdrady oraz utraconą miłość.

Źródło: joblo.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Dawno temu w Ameryce