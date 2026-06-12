Dwayne Johnson zawiedziony brakiem nominacji do Oscara za występ w Smashing Machine

Dwayne Johnson w jednym z ostatnich wywiadów ujawnił, co myśli o braku nominacji za występ w Smashing Machine. Aktor niekryje goryczy, ale dostrzega także pozytywy tej sytuacji.

W październiku zeszłego roku na ekranach kin zadebiutował film biograficzny o Marku Kerrze, w którego wcielił się Dwayne Johnson. Tytuł został dość ciepło przyjęty zarówno przez krytyków i widzów. Film na portalu Rotten Tomatoes od jednych i drugich otrzymał po 70% pozytywnych recenzji. Smashing Machine w głównej mierze zostało docenione za świętą rolę Dwayne’a Johnsona. Dla wielu jest to najlepszy występ aktora w karierze, który pokazał ma w sobie pokłady nieodkrytego talentu. Tuż przed tegorocznymi nominacjami oscarowymi pojawiły się głosy, że Johnson może zostać wyróżniony przez Akademię Filmową, skoro otrzymał nominację do Złotego Globu. Tak się jednak nie stało.

Dwayne Johnson niezadowolony z braku nominacji do Oscara

W jednym z ostatnich wywiadów dla magazynu Esquire Dwayne Johnson wrócił wspomnieniami do swojej roli w Smashing Machine. Aktor przyznał, że brak nominacji do Oscara zasmucił go, ale dało mu to również kopa do działania.

Byłoby niesamowicie, gdyby udało mi się zdobyć nominację do Oscara. […]Bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że osiągnięcie tego szczytu, na którym w ogóle prowadzi się takie rozmowy, to rzadkość. I to jest ekscytujące! Byłoby niesamowicie. Chciałbym, żeby tak się stało. Ale tak się nie stało. Jednak w żadnym wypadku nie pomyślałem: „Och, to nie ma znaczenia”. Zawsze uważałem, że ma znaczenie. I to rozpaliło we mnie ogień… który mówi: „Wracajmy do pracy”.

Smashing Machine było naprawdę przełomową rolą Dwayne’a Johnsona, ponieważ prawdopodobnie nikt nigdy nie przypuszczał, że aktor kiedykolwiek otrze się o nominację do Oscara. Johnson w swoim CV miał głównie jednak kino rozrywkowe, które bardzo często nie różniło się wiele od siebie.

O czym opowiada film Smashing Machine?

Film opowiada historię Marka Kerra, byłego zapaśnika i zawodnika MMA, znanego z sukcesów w UFC oraz zmagań z uzależnieniem od opioidów. Film jest adaptacją dokumentu z 2002 roku – The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Smashing Machine