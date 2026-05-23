Znamy zwycięzców Festiwalu Filmowego w Cannes! Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię

Poznaliśmy zwycięzców tegorocznego festiwalu w Cannes. Jednym w wyróżnionych został Paweł Pawlikowski.

Dziś zakończył się jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie. Tym samym poznaliśmy w końcu zwycięzców tegorocznego festiwalu. W tym roku zwycięzców w Konkursie Głównym wybrało jury, na czele którego stanął Park Chan-wook (Parasite, Mickey 17). W jego skład wchodzili Demi Moore (Substancja, Uwierz w ducha), Stellan Skarsgård (Wartość sentymentalna, Buntownik w wyboru), Ruth Negga (Pomiędzy, Uznany za niewinnego), Isaach De Bankolé (The Limits of Control, Ghost Dog: Droga samuraja), Chloé Zhao (Hamnet, Nomadland), Diego Céspedes (Tajemnicze spojrzenie flaminga), Laura Wandel (Dla dobra Adama, Plac zabaw) oraz Paul Laverty (Wiatr buszujący w jęczmieniu, Ja, Daniel Blake).

Niestety mamy złe wieści dla wszystkich liczących na zwycięstwo Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. 79. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes wygrał Fjord Cristiana Mungiu. Tytuł zdobył także nagrodę FIPRESCI. Pawlikowski nie wyjdzie z festiwalu jednak z pustymi rękami. Jury doceniło jego pracę, dlatego też przyznało mu nagrodę za najlepszą reżyserię. Poniżej znajdziecie pełną listę zwycięzców.

Konkurs główny

Złota Palma: „Fjord”, reż. Cristian Mungiu

Grand Prix: „Minotaur”, reż. Andriej Zwiagincew

Nagroda Jury: „The Dreamed Adventure”, reż. Valeska Grisebach

Najlepszy film krótkometrażowy: „For the Opponents”, reż. Federico Luis

Najlepszy reżyser (ex-aequo): Javier Calvo i Javier Ambrossi, „The Black Ball” oraz Paweł Pawlikowski „Ojczyzna”

Najlepszy scenariusz: Emmanuel Marre, „A Man of His Time”

Najlepsza aktorka: Virginie Efira i Tao Okamoto „All of a Sudden”

Najlepszy aktor: Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, „Coward”, reż. Lukas Dhont

Konkurs Un Certain Regard

Najlepszy film: „Everytime”, reż. Sandra Wollner

Nagroda Jury: „Elephants in the Fog”, reż. Abinash Bikram Shah

Nagroda specjalna Jury: „Iron Boy”, reż. Louis Clichy

Caméra d’Or dla najlepszego debiutu: „Ben’Imana”, reż. Marie-Clementine Dusabejambo

Najlepszy aktor: Bradley Fiomona Dembeasset, „Congo Boy”

Najlepsza aktorka: Marina De Tavira, Daniela Marin Navarro i Mariangel Villegas, „Forever Your Maternal Animal”

Nagrody specjalne

Queer Palm: „Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, reż. Jane Schoenbrun

Nagroda FIPRESCI: „Fjord”, reż. Cristian Mungiu

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: festival-cannes.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne