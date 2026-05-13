Camp Rock 3 z plakatem i datą premiery. Kiedy zobaczymy film Disneya?

W sieci pojawił się właśnie oficjalny plakat nadchodzącego filmu Disneya, Camp Rock 3, który zdradza nam jego przybliżoną datę premiery.

W ostatnich latach Disney pokazał, że doskonale potrafi grać na nostalgii widzów. Objawiło się to przede wszystkim za sprawą popularnych, aktorskich adaptacji kultowych animacji studia. Dotyczy to jednak także wielkich powrotów po latach. Z takim będziemy mieli do czynienia już za trzy miesiące, gdy po 16 latach powróci filmowa seria Camp Rock.

Camp Rock 3 zadebiutuje latem

Disney szykuje dla swoich fanów kolejny powrót, tym razem w muzycznych klimatach. Nareszcie dowiedzieliśmy się, kiedy na Disney+ i Disney Channel zadebiutuje Camp Rock 3, w którym ponownie będziemy mogli zobaczyć braci Jonas w głównych rolach. Na premierę poczekamy do sierpnia, choć nie wiemy jeszcze dokładnie, którego dnia miesiąca.

Disney Branded Television po raz pierwszy potwierdziło realizację trzeciej części serii we wrześniu ubiegłego roku. Bracia Jonas powrócą nie tylko jako gwiazdy filmu, ale także jako jego producenci wykonawczy. Demi Lovato, która wystąpiła w dwóch pierwszych odsłonach serii, również wraca w roli producentki wykonawczej. Na udostępnionym plakacie widzimy sylwetki trójki braci, ustawionych plecami do widza, prawdopodobnie powracających na stare śmieci.

Ready to rock. #CampRock3 premieres this August on Disney+ and Disney Channel. pic.twitter.com/4CwiwG2Yng — Disney+ (@DisneyPlus) May 12, 2026

Co wiemy o projekcie?

Fabuła Camp Rock 3 rozpocznie się w momencie, gdy zespół Connect 3 traci support przed wielką trasą powrotną. Bohaterowie wracają więc do ukochanego Camp Rock, by odnaleźć kolejną wielką muzyczną gwiazdę. Gdy uczestnicy obozu rywalizują o szansę zostania supportem trio, napięcia rosną, przyjaźnie zostają wystawione na próbę, a wszystko prowadzi do nieoczekiwanych sojuszy, odkryć i romansów.

Do swoich ról powracają Joe Jonas jako Shane Gray, Nick Jonas jako Nate Gray, Kevin Jonas jako Jason Gray, Maria Canals-Barrera jako Connie Torres, matka Mitchie Torres, bohaterki granej przez Demi Lovato. Wśród nowych uczestników Camp Rock znajdą się odważna i zdeterminowana Sage (Liamani Segura), jej wyluzowany brat Desi (Hudson Stone), „niegrzeczny chłopak” obozu Fletch (Malachi Barton), wiolonczelowa wunderkind Rosie (Lumi Pollack), perkusista kroczący własną ścieżką Cliff (Casey Trotter), królowa choreografii Callie (Brooklynn Pitts) oraz budząca respekt influencerka Madison (Ava Jean).

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe