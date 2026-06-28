Katastrofa Supergirl? Wynik otwarcia znacznie poniżej oczekiwań DC Studios

Supergirl zaliczyła rozczarowujący debiut w światowym box office. Widowisko zarobiło 38 mln dolarów w Ameryce Północnej i 68 mln dolarów na całym świecie, wyraźnie nie osiągając prognoz studia. Tymczasem na szczycie zestawienia utrzymało się Toy Story 5, które w drugi weekend zgarnęło kolejne 70 mln dolarów.

DC Studios liczyło, że Supergirl podtrzyma dobrą passę rozpoczętą przez ubiegłorocznego Supermana. Pierwsze wyniki pokazują jednak, że droga do budowy nowego filmowego uniwersum może okazać się trudniejsza, niż zakładano. Produkcja z Milly Alcock nie tylko otworzyła się poniżej oczekiwań analityków, ale również zebrała mieszane opinie widzów i krytyków.

Supergirl nie spełniła prognoz

Film zadebiutował z wynikiem 38 mln dolarów w USA i Kanadzie oraz 68 mln dolarów na całym świecie. Jeszcze przed premierą przewidywano, że produkcja rozpocznie weekend z wynikiem od 50 do 55 mln dolarów tylko na rynku amerykańskim. To rezultat niższy od wielu wcześniejszych ekranizacji komiksowych, w tym Flasha, Morbiusa czy Marvels. Tym bardziej zaskakuje, że budżet produkcji wyniósł około 170 mln dolarów, nie licząc kosztów globalnej kampanii marketingowej. Według szacunków branżowych film będzie musiał zarobić od około 300 do nawet 375 mln dolarów na świecie, aby osiągnąć próg rentowności.

Na słabszy start mogły wpłynąć również opinie po premierze. Film uzyskał 56 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes, natomiast widzowie przyznali mu ocenę B- w badaniu CinemaScore. Dodatkowo aż 59 proc. publiczności podczas premierowego weekendu stanowili mężczyźni, co sugeruje, że produkcja nie zdołała wyjść poza grono najwierniejszych fanów kina superbohaterskiego. W filmie Milly Alcock wciela się w Karę Zor-El, która wraz z Krypto przemierza kosmos i pomaga młodej Ruthye w misji zemsty oraz poszukiwania sprawiedliwości.

Toy Story 5 nie oddaje pierwszego miejsca

Na szczycie amerykańskiego box office utrzymało się Toy Story 5. Animacja Disneya i Pixara zarobiła w drugi weekend 70 mln dolarów, notując standardowy spadek o 55 proc. względem otwarcia. Po zaledwie dwunastu dniach film zgromadził już 297 mln dolarów w USA oraz 585 mln dolarów na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że produkcja ma szansę zostać najbardziej dochodową częścią całej serii.

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Wszystko co wiadomo o filmie

Film bazować będzie na bardzo cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely, wydanej w 2021–2022 roku, która wyróżniała się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka), a także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe