Kontrowersyjny film stał się politycznym viralem. Niemcy zablokowały dystrybucję, nadchodzi sequel

Uwe Boll przez lata był reżyserem zapomnianym, słynącym głównie z kiepskich filmów akcji czy nie lepszych adaptacji gier komputerowych. Niemniej jego najnowsza produkcja poruszyła jedną z największych politycznych debat w kinie ostatnich miesięcy. Citizen Vigilante dzieli widzów, krytyków i komentatorów, a po niespodziewanej akcji Elona Muska jego popularność wystrzeliła na niespotykany poziom.

Nowy thriller Uwego Bolla trudno oceniać wyłącznie jako film. Citizen Vigilante stał się zjawiskiem wykraczającym poza kino, trafiając w sam środek dyskusji o migracji, przemocy i granicach wolności słowa. Dla jednych to bezkompromisowy komentarz do współczesnej Europy, dla innych niebezpieczna produkcja wykorzystująca społeczne lęki. Jedno nie ulega jednak wątpliwości – o filmie mówi dziś niemal każdy.

Niemcy zablokowały dystrybucję Citizen Vigilante, Elon Musk otworzył drzwi do świata

Citizen Vigilante napotkał poważne problemy jeszcze przed szerszą premierą. W Niemczech nie otrzymał klasyfikacji wiekowej, co w praktyce uniemożliwiło jego regularną dystrybucję kinową. Uwe Boll przekonuje, że decyzja miała podłoże polityczne i była formą cenzury. Oficjalne stanowisko wskazuje natomiast na wyjątkowo brutalny charakter produkcji.

W odpowiedzi reżyser zdecydował się na nietypowy krok. Udostępnił cały film bezpłatnie na platformie X przez 48 godzin. Niedługo później wpis został podany dalej przez Elona Muska, którego konto obserwują setki milionów użytkowników. Sam Boll przyznał później, że propozycja wyszła od zespołu miliardera i pojawiła się niespodziewanie. Choć darmowe udostępnienie mogło ograniczyć wpływy ze sprzedaży, zapewniło filmowi rozgłos, na który niezależna produkcja nie mogłaby liczyć przy tradycyjnej kampanii marketingowej.

Film zarabia mimo miażdżących recenzji

Citizen Vigilante opowiada historię Sandersa, byłego żołnierza i właściciela nieruchomości w Europie, który sam wymierza sprawiedliwość osobom uznanym przez siebie za przestępców. Produkcja nie stroni od brutalnych scen i bardzo szybko stała się przedmiotem gorących sporów. Recenzenci w większości ocenili film bardzo surowo, wskazując na chaotyczny scenariusz, nierówne tempo i kontrowersyjne przedstawienie migrantów. Pojawiały się również zarzuty, że historia może wzmacniać antyimigracyjne nastroje.

Bartosz Czartoryski w swojej recenzji zaznacza, że problem w recenzowaniu tego filmu ma odcisk iście polityczny:

Traci bowiem na znaczeniu, czy jest to dzieło dobre (nie jest), przeciętne (też nie), czy złe (niestety), liczy się jego ideologiczny wydźwięk i obranie odpowiedniej według dyskutanta strony światopoglądowego sporu. […] Citizen Vigilante to przecież nic innego jak fantazja o powrocie do krainy mlekiem i miodem płynącej, jaką rzekomo miała być niegdyś Europa (tam toczy się akcja i umyślnie nie napisałem „tutaj”, bo mamy do czynienia z symbolem, nie z faktycznym miejscem).

Do tego zaznacza, że produkcja jest mocno kulawa pod względem realizacji:

Citizen Vigilante na płaszczyźnie scenariuszowej czy reżyserskiej to kino prawie że amatorskie. Skrajnie nieudolne, pełne pustych, męczących ujęć, nietrzymające tempa, niepotrzebnie i bez wyraźnego powodu opowiedziane nielinearnie.

Wtóruje mu Adam Kudyba z serwisu Spider’s Web:

Citizen Vigilante to film pod wieloma względami zły: narracyjnie szkodliwy, realizacyjnie koszmarny, fabularnie amatorski. To przełożone na język kina niebezpieczne wezwanie do brania spraw we własne ręce, całkowita abominacja wśród historii o mścicielach. Uwe Boll nie nakręcił dzieła, które oddaje sprawiedliwość ofiarom brutalnych przestępstw. Stworzył filmowego potwora, który wykorzystuje te krzywdy do „wyższego celu”.

Niemniej mimo okropnych recenzji – film zaczął zdobywać wysokie miejsca w rankingach platform VOD, a według Bolla tylko w Ameryce Północnej wygenerował już około 600 tysięcy dolarów przychodów. Reżyser szacuje budżet produkcji na około 2 miliony dolarów, więc do zwrotu kosztów droga jest jeszcze daleka, jednak zainteresowanie tytułem stale rośnie.

Więcej informacji na Movies Room:

Hollywood milczy, Internet się kłóci

Popularność filmu wywołała także burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Scenarzysta Josh Olson skrytykował promowanie produkcji przez Elona Muska, uznając je za wyjątkowo niebezpieczne. Zwolennicy filmu odpowiadali, że krytycy próbują uciszyć niewygodny temat, podczas gdy przeciwnicy wskazywali, że Citizen Vigilante przekracza granice odpowiedzialnej narracji. Sam Boll nie ukrywa, że negatywne recenzje postrzega również przez pryzmat różnic światopoglądowych. Twórca twierdzi, że wielu krytyków odrzuca film przede wszystkim z powodów politycznych.

Powstanie Citizen Vigilante 2

Mimo że pierwszy film wciąż wzbudza ogromne emocje, reżyser już zapowiedział kontynuację. Citizen Vigilante 2 ma trafić do widzów w przyszłym roku i przenieść akcję do Stanów Zjednoczonych. Boll zdradził, że chciałby ponownie obsadzić w głównej roli Armiego Hammera, dla którego Citizen Vigilante jest jednym z kolejnych projektów realizowanych po głośnym skandalu obyczajowym. Scenariusz nie jest jeszcze gotowy, ale pierwsze plakaty promujące sequel zostały już pokazane.

Źródła: filmozercy.com, rozrywka.dorzeczy.pl, film.wp.pl, variety.com, recenzje ze stron Filmweb oraz Spider’s Web / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe