Miała wygrać Oscara, a zagrała w nowym Star Wars. Na planie była tak zestresowana, że zapomniała, jak się gra

Amy Adams dołączyła do obsady filmu Star Wars: Starfighter, ale pierwszy dzień zdjęciowy okazał się dla niej wyjątkowo stresującym doświadczeniem. Aktorka przyznała, że jako wieloletnia fanka Gwiezdnych wojen była tak przejęta obecnością na planie, że na chwilę „zapomniała, jak się gra”.

Choć Amy Adams należy do grona najbardziej cenionych hollywoodzkich aktorek i ma na koncie role w takich produkcjach jak Nowy początek, American Hustle czy Człowiek ze stali, nawet ona nie była odporna na magię uniwersum Star Wars. Gwiazda zdradziła, że podczas pracy nad nadchodzącym filmem Star Wars: Starfighter musiała zmierzyć się z ogromnymi emocjami, które towarzyszyły jej już od pierwszego dnia na planie.

Amy Adams nie kryje emocji związanych ze Star Wars

Podczas występu w podcaście SmartLess aktorka opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z nowym projektem Lucasfilmu. Jak przyznała, wejście na plan jednej z największych marek w historii kina okazało się bardziej stresujące, niż mogła przypuszczać.

Byłam tak zdenerwowana pierwszego dnia pracy, że zapomniałam, jak się gra – powiedziała Adams. – Jestem na planie Star Wars, wychowałam się na tych filmach. Musiałam przestać być zachwyconą fanką i wrócić do trybu profesjonalnej aktorki, a połączenie tych dwóch rzeczy było naprawdę trudne.

Aktorka zażartowała nawet, że reżyser Shawn Levy mógł zastanawiać się, czy wszystko jest z nią w porządku.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o projekcie?

Główną gwiazdą filmu jest Ryan Gosling, co zostało oficjalnie ogłoszone w kwietniu tego roku. Partnerować będą mu Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams. Reżyserem projektu jest Shawn Levy. Za scenariusz odpowiada Jonathan Tropper. Funkcję producentów pełnią Shawn Levy i Kathleen Kennedy. Producentami wykonawczymi natomiast są Ryan Gosling, Dan Levine, Mary McLaglen i Josh McLaglen.

Star Wars: Starfighter zadebiutuje w kinach 28 maja 2027 roku. Wcześniej na duże ekrany trafi Mandalorian & Grogu. Kontynuacja serialu The Mandalorian pojawi się w kinach 22 maja 2026 roku.

Źródło: mytalk1071.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe