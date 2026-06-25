Dolph Lundgren odniósł się do porażki finansowej Władców Wszechświata 

Dolph Lundgren skomentował słaby wynik finansowy Władców Wszechświata. Aktor nie rozumie, dlaczego film poniósł porażkę.

Na początku czerwca na ekranach kin na całym świecie zadebiutowała najnowsza produkcja o przygodach He-Mana. Wydawało się, że naprawdę wiele osób czeka na ten film, ale niestety rzeczywistość okazała się być zupełnie inna. Władcy Wszechświata zaliczyli ogromną porażkę w box office. Produkcja na chwilę obecną zarobiła jedynie 103 mln dolarów. Koszt produkcji filmu szacuje się z kolei od 170 do 200 mln dolarów.

Dolph Lundgren o Władcach Wszechświata

Dolph Lundgren w najnowszym wywiadzie dla serwisu ComicBook.com odniósł się do porażki finansowej, jaką ponieśli Władcy Wszechświata. Aktor nie kryje swojego rozczarowania i jednocześnie jest tym faktem zaskoczony.

Byłem trochę rozczarowany. Wszyscy mi mówili, że film świetnie sobie poradzi. Nie jestem zwolennikiem patrzenia na liczby w box office i zastanawiania się, jak z tego powodu czuję się w związku z filmem. Ale przeszło mi przez myśl: „Dziwne, że film nie poradził sobie lepiej”. Nie znam powodu. Zrobili dużo promocji, sporo wywiadów. Byłem przez chwilę tego częścią. Nie wiem, na czym teraz stoją. Chyba film lepiej sobie poradził poza USA, ale nie jestem pewien, co to oznacza. Czasami masz wielki hit w box office, który staje się klasykiem, ale czasami film zarabia pieniądze, a 20 lat później nikt o nim nie pamięta. Jest jeszcze jedna wersja, kiedy film nie poradził sobie dobrze, ale ludziom na nim zależy nawet po 50 latach.

O czym opowiadają Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

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Źródło: joblo.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Władcy Wszechświata