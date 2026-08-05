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Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru z nowym zwiastunem! Demony przedostaną się do naszego świata

Mikołaj Lipkowski, 6 sierpnia 2026

Do premiery Naznaczony: Poza Ciemnością pozostał niespełna miesiąc, a twórcy właśnie udostępnili finałowy zwiastun horroru. Materiał sugeruje, że szósta część kultowej serii postawi na znacznie większą skalę niż poprzednie odsłony. Tym razem zagrożenie nie będzie ograniczone wyłącznie do świata duchów.

Demony z mrocznego wymiaru po raz pierwszy wydostaną się do świata żywych. Horror Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru otrzymał finałowy zwiastun, który zapowiada największą i najbardziej widowiskową odsłonę popularnej franczyzy. Twórcy szykują starcie, w którym stawką będzie nie tylko życie bohaterów, ale przyszłość całej ludzkości.

Demony opuszczą trafią do naszego świata w Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru

Finałowy zwiastun sugeruje, że szósta część Naznaczonego będzie największą produkcją w historii cyklu. Twórcy porównują skalę filmu niemal do widowisk zespołowych, ponieważ na ekranie mają powrócić znane zagrożenia z poprzednich odsłon. W materiale pojawia się Elise Rainier, grana przez Lin Shaye, która ostrzega przed nadchodzącą katastrofą. Tym razem demony nie będą już jedynie nawiedzać bohaterów. Ich celem stanie się świat ludzi, a The Further przestanie być odizolowanym miejscem pełnym zagubionych dusz.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym będzie Naznaczony: Wyjście z mrocznego wymiaru?

Amelia Eve wciela się w Gemmę – matkę wychowującą córkę w domu, w którym sama dorastała. Kobieta odkrywa, że potrafi podróżować do wymiaru pełnego zagubionych dusz. Gdy zaczyna ścigać ją coś złowrogiego, Gemma uświadamia sobie, że posiada zdolność zmieniającą wszystko: nie tylko potrafi wejść do innego wymiaru, ale także sprowadzać stamtąd byty do świata rzeczywistego. Kiedy demony odkrywają jej moc, nasz świat staje się ich placem zabaw.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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