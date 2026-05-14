„Rasizm znów pokazuje swoją brzydką twarz”. Gwiazdy The View bronią Lupity Nyong’o po atakach na obsadę Odysei

Odyseja – a konkretnie obsada – filmu Christophera Nolana spotkała się ze sporym hejtem. Tym razem głos w sprawie zabrały prowadzące programu The View, które ostro skrytykowały rasistowskie i transfobiczne komentarze wymierzone w Lupitę Nyong’o oraz Elliota Page’a. Szczególnie mocno wybrzmiały słowa Sunny Hostin, która stwierdziła, że krytycy nie znają historii.

Odyseja jeszcze przed premierą stała się polem internetowej wojny kulturowej. Wszystko przez informacje dotyczące obsady filmu Christophera Nolana. Część konserwatywnych komentatorów, w tym Elon Musk, krytykuje wybór Lupity Nyong’o do roli Heleny Trojańskiej oraz udział Elliota Page’a. W odpowiedzi prowadzące popularnego programu The View stanowczo stanęły w obronie aktorów i oskarżyły krytyków o szerzenie uprzedzeń.

Whoopi Goldberg do hejterów Odysei: „Po prostu nie idźcie na ten film”

Dyskusję w programie rozpoczęła Whoopi Goldberg, która od lat reaguje na rasistowskie ataki wobec aktorów obsadzanych w dużych produkcjach. Aktorka przypomniała między innymi falę hejtu po ogłoszeniu Halle Bailey nową Arielką w aktorskiej wersji Małej Syrenki. Tym razem Goldberg nie kryła irytacji reakcjami wokół produkcji Nolana. Zwracając się do krytyków filmu Odyseja, zapytała wprost:

Dlaczego po prostu nie pójdziecie na ten film?.

Prowadząca podkreśliła również, że świat ma dziś znacznie poważniejsze problemy niż internetowe oburzenie dotyczące fikcyjnych postaci z mitologii greckiej.

Sunny Hostin mówi wprost o rasizmie

Najmocniejsze słowa padły jednak ze strony Sunny Hostin. Dziennikarka oceniła, że reakcje na obsadzenie Lupity Nyong’o pokazują, iż rasizm znów pokazuje swoją brzydką twarz. Hostin przypomniała, że starożytna Grecja pozostawała pod silnym wpływem kultur Afryki Północnej oraz Egiptu, a sami historycy od dekad debatują nad skalą tych wpływów na grecką cywilizację i mitologię. Według niej osoby twierdzące, że Helena Trojańska nie mogłaby być czarnoskórą kobietą, zwyczajnie ignorują historyczny kontekst.

W programie nie zabrakło także obrony samej Lupity Nyong’o. Sara Haines zwróciła uwagę, że choć przez lata Helena Trojańska była przedstawiana głównie jako biała kobieta, trudno podważać urodę oscarowej aktorki. Nyong’o od dawna uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet świata, dlatego ataki na jej wygląd są kompletnie niezrozumiałe.

Elliot Page również odpowiada na falę hejtu

W centrum dyskusji znalazł się także Elliot Page, który od lat publicznie mówi o problemie dezinformacji i nienawiści wobec osób transpłciowych. Podczas wcześniejszej wizyty w The View aktor przyznał, że jest smutny i wściekły z powodu ilości kłamstw oraz manipulacji dotyczących społeczności trans. Page apelował wtedy, by ludzie słuchali samych osób transpłciowych i ich rodzin, zamiast opierać swoje poglądy na internetowych kampaniach strachu.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe