Ojczyzna z 6 minutami owacji w Cannes. Pawlikowski zbiera świetne pierwsze opinie

Mikołaj Lipkowski, 15 maja 2026

Paweł Pawlikowski wrócił do Cannes w wielkim stylu. Jego najnowszy film Ojczyzna został nagrodzony sześciominutową owacją na stojąco, a pierwsze recenzje światowych krytyków nie pozostawiają wątpliwości – polski reżyser ponownie stworzył kino wyjątkowe. Zachwyty zbierają zarówno precyzyjna forma, jak i hipnotyzująca atmosfera filmu.

Premiera Ojczyzny podczas festiwalu w Cannes momentalnie stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznej edycji imprezy. Paweł Pawlikowski, twórca oscarowej Idy i cenionej Zimnej wojny, po raz kolejny przyciągnął uwagę światowych mediów oraz krytyków filmowych. Po projekcji sala nagrodziła film kilkuminutowymi brawami, a sam reżyser żartował, że „być może połowa owacji była szczera”. Wszystko wskazuje jednak na to, że publiczność i recenzenci naprawdę dali się porwać jego nowemu dziełu.

Krytycy są zgodni. Ojczyzna to kolejny triumf Pawlikowskiego

Pierwsze opinie po premierze są wyjątkowo entuzjastyczne. Stephanie Bunbury z Deadline nazwała film „mistrzowską lekcją artystycznej dyscypliny”, podkreślając charakterystyczną dla Pawlikowskiego precyzję prowadzenia narracji i emocji. Steve Pond podkreślił natomiast jej niezwykłą powściągliwość i subtelność, pisząc, że Sandra Hüller jest wręcz „olśniewająca” w minimalistycznym stylu gry.

Wielu recenzentów zwraca uwagę nie tylko na stronę wizualną filmu, ale również jego emocjonalny ciężar. IndieWire określiło Ojczyznę jako „melancholijną podróż przez powojenne wyrzuty sumienia Europy”. Variety pisało z kolei, że film posiada „jakość wehikułu czasu”, a jednocześnie stawia niezwykle aktualne pytania o możliwość uzdrowienia zagubionego społeczeństwa.

Nawet rodacy widzieli film Pawlikowskiego. Chociażby Marcin Radomski w swojej recenzji dla serwisu Onet podkreśla, że „Pawlikowski po raz kolejny udowadnia, że pozostaje jednym z najważniejszych europejskich reżyserów”. Kuba Armata z Interii zaznacza, że „Ojczyzna jest najbardziej filozoficznym, ale też hermetycznym filmem polskiego reżysera spośród całej trylogii”.

O czym jest Ojczyzna? 

Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller), aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. 

Źródło: The Wrap, Deadline, IndieWire, Variety, Onet oraz Interia / ilustracja wprowadzenia: fot: ©Agata Grzybowska

Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80.

