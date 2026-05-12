Władcy Wszechświata będą klapą? Prognozy finansowe nie napawają optymizmem

Wiele wskazuje na to, że Władcy Wszechświata nie przyciągną tłumów do kin. Prognozy finansowe przewidują klapę w box office.

Już 5 czerwca 2026 roku na ekranach kin na całym świecie zadebiutują Władcy Wszechświata. Wydawać by się mogło, że jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, biorąc pod uwagę, że jest to aktorska wersja uwielbianej kreskówki z lat 80. Niestety prognozy finansowe sugerują, że film nie przyciągnie tłumów do kin.

Będzie klapa?

Branżowi analitycy niestety nie wróżą sukcesu Władcom Wszechświata. Według wczesnych prognoz finansowych film w weekend otwarcia najprawdopodobniej zarobi około 25 mln dolarów w Stanach Zjednoczonych. Nie podano informacji, jeśli chodzi o resztę globu, ale sytuacja raczej będzie wyglądać równie nieciekawie. Warto zaznaczyć, że koszt powstania filmu wyniósł jakieś 200 mln dolarów, więc istnieje szansa, że Władcy Wszechświata niestety się nie zwrócą.

Wszystko co powinniście widzieć przed seansem

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z takich produkcji jak Kubo i dwie struny oraz Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję Masters of the Universe odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists, a także Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man, Camila Mendes jako Teela, Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, Jon Xue Zhang jako Ram-Man, Hafthor Bjornsson jako Goat Man, Morena Baccarin jako Czarodziejka, Jóhannes Haukur Jóhannesson jako Fisto, James Wilkinson jako Mekaneck oraz James Purefoy i Charlotte Riley jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Władcy Wszechświata