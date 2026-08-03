Czy Owcokrad ginie w 3. sezonie Rodu Smoka? Jego los wyjaśniony po 7. odcinku [SPOILERY]

Siódmy odcinek 3. sezonu Ród smoka przyniósł jedną z najbardziej emocjonujących smoczych bitew w całym serialu. W centrum wydarzeń znalazł się Owcokrad – dziki smok dosiadany przez Rhaenę Targaryen. Czy starcie z Caraxesem oznacza jego definitywny koniec? Odpowiedź nie jest tak oczywista.

Po związaniu się z Rhaeną Owcokrad znalazł się w samym środku konfliktu. Gdy Daemon odnalazł Rhaenę i próbował jej pomóc, na miejscu pojawili się także Rhaenyra oraz Addam z Hull. Doszło do brutalnej walki smoków. Po schwytaniu Rhaeny Daemon otrzymał rozkaz pozostania na miejscu i nakazał Caraxesowi zabić Owcokrada. Choć dziki smok został ciężko ranny i nie był już w stanie wzbić się w powietrze, ostatecznie przeżył pojedynek. Caraxes wycofał się, a Owcokrad zdołał uciec.

Czy Owcokrad ginie w książce?

W powieści Ogień i krew George’a R.R. Martina historia wygląda zupełnie inaczej. Jeźdźczynią Owcokrada nie jest Rhaena, lecz Nettles – jedna z tzw. Smoczych Nasienników. To właśnie jej wątek twórcy serialu w dużej mierze przekazali Rhaenie. Co istotne, w książkowym materiale źródłowym śmierć Owcokrada nigdy nie zostaje jednoznacznie opisana. Po późniejszych wydarzeniach wojny smok i Nettles znikają z kart historii, a ich dalszy los pozostaje tajemnicą.

Czy Owcokrad wróci w serialu Ród Smoka?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Gdyby twórcy planowali definitywnie zakończyć historię Owcokrada, mogli zrobić to już podczas pojedynku z Caraxesem. Zamiast tego smok został jedynie ciężko ranny. Jednocześnie serial wyraźnie rozwija konflikt pomiędzy Daemonem, Rhaeną i Rhaenyrą. Rhaena trafiła do niewoli, a Rhaenyra jest wściekła na Daemona za ukrywanie prawdy. To może prowadzić do wydarzeń inspirowanych historią Nettles z książki, choć zapewne w zmienionej formie.

Sheepstealer fighting Syrax, Seasmoke and Caraxes… this was one of the most insane dragon scenes in all of HOTD and GOT history like WOW#HOTD #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/OuOkTlNvov — ★ (@POPin4k) August 3, 2026

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: winteriscoming.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe