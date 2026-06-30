Fani mogą odetchnąć z ulgą. Tom Hardy zostaje w Strefie gangsterów, rozwiano wątpliwości przed 3. sezonem

Po tygodniach spekulacji i doniesień o zakulisowych problemach wszystko wskazuje na to, że Tom Hardy pozostanie jedną z gwiazd Strefy gangsterów. Według najnowszych informacji aktor ma wrócić w trzecim sezonie hitowego serialu Paramount+, ponownie występując u boku Helen Mirren i Pierce’a Brosnana.

Przyszłość Toma Hardy’ego w Strefie gangsterów przez pewien czas pozostawała niepewna. W mediach pojawiały się informacje o napięciach za kulisami produkcji, co wywołało obawy fanów o dalszy udział aktora w serialu. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że kluczowa obsada pozostanie bez zmian.

Tom Hardy zostaje w serialu

Jak informują źródła serwisu Deadline, Tom Hardy ma powrócić w spodziewanym trzecim sezonie Strefy gangsterów. Oznacza to, że trio stanowiące filar serialu pozostanie nienaruszone. Obok Hardy’ego ponownie zobaczymy także Helen Mirren oraz Pierce’a Brosnana, którzy od początku należą do najważniejszych postaci produkcji.

Informacja o powrocie Hardy’ego jest szczególnie istotna, ponieważ w ostatnim czasie pojawiały się doniesienia o problemach za kulisami serialu. Szczegóły tych wydarzeń nie zostały ujawnione, jednak wystarczyły, by rozpoczęły się spekulacje dotyczące przyszłości aktora w produkcji. Według najnowszych ustaleń udało się jednak osiągnąć porozumienie, dzięki czemu obsada pozostanie w dotychczasowym kształcie.

Więcej informacji na Movies Room:

Napięcia na linii Tom Hardy–twórcy

Według branżowych informacji napięcia między aktorem, scenarzystą Jez Butterworthem oraz producentem Davidem Glasserem są realne, ale nie na tyle poważne, by całkowicie zakończyć współpracę. Wśród powodów konfliktu wymienia się m.in. spóźnienia na plan oraz różnice w podejściu do scenariusza.

Według doniesień Hardy miał zgłaszać uwagi do scenariusza i proponować zmiany w scenach, co nie zawsze spotykało się z pozytywną reakcją twórców. Jednocześnie scenariusze miały trafiać na plan z dużym opóźnieniem, co utrudniało przygotowania do zdjęć.

Z relacji wynika, że sytuacja wygląda inaczej na planach reżyserowanych przez Guya Ritchiego. Ritchie ma lepszy kontakt z aktorem i większą kontrolę nad procesem twórczym, co przekłada się na mniej napięć i sprawniejszą współpracę.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe