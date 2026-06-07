Ghostbusters: Night Shift z oficjalnym logo. Animacja zadebiutuje w 2027 roku

Platforma streamingowa Netflix opublikowała oficjalne logo nadchodzącego serialu animowanego, Ghostbusters: Night Shift.

Po wzlotach i upadkach, franczyza Pogromcy duchów nie przestaje się rozrastać. Ostatni raz widzieliśmy ją na wielkim ekranie za sprawą filmu Pogromcy duchów: Imperium lodu. Wkrótce zawita ona na mały ekran, do świata streamingu. Ujawniono bowiem oficjalne logo animowanego serialu Netflixa, Ghostbusters: Night Shift.

Nowe logo serialu Netflixa

Premiera animacji na platformie streamingowej planowana jest na 2027 rok. Logo serialu nie różni się znacząco od tego, znanego nam z filmów. Uwagę zwracają drobne detale, wyróżniające charakterystycznego duszka.

Netflix pracuje nad serialem wspólnie z Sony Pictures Animation. Serwis zapowiedział, że będzie to „kolejny rozdział w historii łowców duchów, przywracając do świata animacji nadprzyrodzoną komedię i paranormalną akcję.”

Can’t contain this. Ghostbusters: Night Shift, an original animated series is coming to Netflix in 2027. pic.twitter.com/MVdEfTJHz0 — Netflix (@netflix) June 6, 2026

Co jeszcze wiemy o Ghostbusters: Night Shift?

Producentami wykonawczymi serialu będą Ben Hibon, Elliott Kalan, Jason Reitman, Gil Kenan, Amie Karp oraz Dan Aykroyd. Na razie nie znamy szczegółów dotyczących jego fabuły. Forma animacji daje twórcom dużo większe pole do popisu niż kinowe filmy, więc możemy spodziewać się wszystkiego. Nie wiemy również, czy w produkcji zobaczymy i usłyszymy bohaterów znanych z różnych odsłon franczyzy, czy może postawi ona na zupełnie nowe postaci.

Dla przypomnienia, franczyza zadebiutowała filmem z 1984 roku, opartym na oryginalnym pomyśle stworzonym przez Dana Aykroyda i Harolda Ramisa. Jego fabuła koncentruje się na grupie ekscentrycznych parapsychologów z Nowego Jorku. Zajmują się oni badaniem i eliminowaniem duchów, zjawisk paranormalnych, półbogów oraz demonów.

Na przestrzeni lat franczyza znacznie się rozrosła i objęła nie tylko filmy, ale także licencjonowane figurki kolekcjonerskie, książki, komiksy, gry wideo, seriale telewizyjne, atrakcje w parkach rozrywki oraz wiele innych produktów sygnowanych marką Ghostbusters.

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Źródło: Bloody-Disgusting / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe