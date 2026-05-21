Kolejna seria książek doczeka się adaptacji. Cykl 4MK trafi na mały ekran

Sylvester Stallone angażuje się w realizację kolejnego telewizyjnego projektu. Tym razem będzie to adaptacja cyklu kryminałów 4MK.

Powieści kryminalne od wielu lat są źródłem dla wielu popularnych seriali. Prym wiodą w tym przypadku książki autorstwa Harlana Cobena, czy Stephena Kinga. Nie są oni jednak jedynymi uznanymi twórcami, których twórczość trafia na mały ekran. Wkrótce do grona produkcji z tego gatunku trafi bestsellerowy cykl J. D. Barkera.

4MK w serialowym wydaniu

Gwiazda serialu Król Tulsy połączy siły z Channing Powell, scenarzystką i producentką The Walking Dead. Wspólnie stworzą telewizyjną adaptację bestsellerowej serii powieści. Jak poinformował serwis Deadline, para zrealizuje serialową adaptację cyklu 4MK autorstwa J.D. Barkera.

Serial będzie inspirowany oryginalną trylogią, na którą składają się książki Czwarta małpa, Piąta ofiara oraz Szóste dziecko. W produkcji wykorzystana zostanie również niedawno zapowiedziana trylogia prequeli, rozpoczynająca się tegoroczną jesienną premierą The First Scarlet Door. Stallone i Powell pełnią także funkcję producentów wykonawczych razem z D. Mattem Gellerem.

Sylvester Stallone‘s Balboa Productions is developing a series adaptation of the 4MK serial killer thriller novels by J.D. Barker.



Barker’s novels follow Detective Sam Porter as he hunts the Four Monkey Killer, a murderer with a chilling code of judgment.



O czym opowiada seria?

Seria 4MK opowiada o detektywie Samie Porterze. Rozpoczyna się od zabójstw seryjnego mordercy, zwanego przez policję Zabójcą Czwartej Małpy. Policja od lat bezskutecznie próbuje odkryć jego tożsamość. Przełomem w śledztwie jest wypadek, w którym pod kołami autobusu ginie pieszy. Prawdopodobnie to Zabójca Czwartej Małpy: przy zwłokach zostaje znalezione charakterystyczne pudełko z fragmentem ciała uprowadzonej ofiary.

Detektyw Sam Porter w kieszeni marynarki mężczyzny znajduje pamiętnik. Musi wejść w umysł psychopaty, by zrozumieć jego zagmatwaną historię i odnaleźć ostatnią porwaną osobę. Zanim będzie za późno. Kolejne części kontynuują perypetie detektywa, przedstawiając jego następne śledztwa.nych.J.D. Barker jest pisarzem jedynym w swoim rodzaju to coś rzadkiego i wyjątkowego.

Źródło: CBR