Nowe spojrzenie na serial Harry Potter. Kostiumy bohaterów na pierwszym planie

Do sieci trafiły właśnie nowe zdjęcia, przedstawiające kostiumy wykorzystane w 1. sezonie wyczekiwanego serialu Harry Potter.

Najbardziej ekscytującym telewizyjnym projektem, będącym obecnie w trakcie realizacji, jest serial Harry Potter. Pojawiło się już wiele materiałów promujących 1. sezon produkcji HBO. Otrzymaliśmy też pierwszy zwiastun, a sam serial został już przedłużony na kolejny sezon. Najnowsze zdjęcia dają nam z kolej lepsze spojrzenie na kostiumy, które przywdzieją bohaterowie.

Kostiumy z serialu na nowych zdjęciach

Podczas Licensing Expo 2026 w Las Vegas zaprezentowano bliższe spojrzenie na nowe kostiumy z serialu. Mundurki szkolne pokazują nowe logo szkoły, a także sposób, w jaki wykorzystano szkocką kratę do połączenia kolorów czterech domów Hogwartu.

Warto również zwrócić uwagę na stroje do quidditcha, które inspirowane są „smukłością strojów szermierczych, ergonomicznym krojem brytyjskiej odzieży motocrossowej oraz szkolnymi dresami z lat 90.” W przeciwieństwie do filmów, ta wersja ma być mocno osadzona w dekadzie, w której rozgrywały się książki J.K. Rowling.

Co wiemy o serialu Harry Potter?

W roli Harry’ego Pottera obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

Źródło: ComicBookMovie