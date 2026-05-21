Lanterns otrzyma 2. sezon? Do projektu ma dołączyć Christopher Cantwell

Choć serial Lanterns nie został oficjalnie przedłużony na 2. sezon, Christopher Cantwell potwierdził ostatnio, że dołączył do ekipy twórców produkcji DCU.

Za nieco ponad miesiąc na wielkim ekranie zadebiutuje Supergirl. Fani DCU nie będą jednak musieli długo czekać na kolejną produkcję z tego świata. W połowie sierpnia będzie bowiem miała miejsce premiera wyczekiwanego serialu Lanterns. Dość nieoczekiwanie, swój udział w niepotwierdzonym jeszcze 2. sezonie, potwierdził właśnie Christopher Cantwell.

Jaka będzie rola Cantwella?

Współtwórca seriali Halt and Catch Fire i Terror, Christopher Cantwell, potwierdził w mediach społecznościowych, że dołączył do ekipy Lanterns jako scenarzysta i producent wykonawczy 2. sezonu. Na początku tego tygodnia Jeff Sneider przekazał wiadomość w swoim programie, a teraz twórca ją potwierdził.

Serial nie został jeszcze oficjalnie przedłużony na kolejny sezon, jednak Cantwell potwierdził już, że dołączył do zespołu produkcyjnego. Pewność będziemy zapewne mieli dopiero, gdy pojawią się wyniki oglądalności 1. sezonu. Wygląda jednak na to, że DC Studios i HBO są przekonane o jego sukcesie.

Christopher Cantwell confirms he will be joining the Lanterns team for season two!



Season 2 of Lanterns is officially in the works. pic.twitter.com/xHFExZs6Yl — Home of DCU (@homeofdcu) May 20, 2026

Co wiemy o Lanterns?

Lanterns w głównych rolach obsadził Kyle’a Chandlera jako Hala Jordana oraz Aarona Pierre’a jako Johna Stewarta. Fani będą również mogli zobaczyć Nathana Filliona powracającego do roli Guya Gardnera. Obsada obejmuje także Kelly Macdonald jako szeryf Kerry, kluczową postać lokalnej zagadki kryminalnej. Ulrich Thomsen wcieli się w ikonicznego łotra Sinestro, byłego mentora Hala Jordana. Inne ważne postaci to Garret Dillahunt jako spiskowo nastawiony William Macon, Jason Ritter jako jego uroczy syn Billy oraz Nicole Ari Parker jako matka Johna Stewarta, Bernadette.

Serial został współtworzony przez Chrisa Mundy’ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga. James Hawes reżyseruje pierwsze dwa odcinki. Zdjęcia rozpoczęły się w lutym 2025 roku w Los Angeles. Premiera 8-odcinkowego serialu na HBO zaplanowana jest na 16 sierpnia. Serial ma być fundamentem dla głównej narracji DCU.

Oficjalny opis fabuły wskazuje, że historia zaczyna się od pozornie odosobnionego morderstwa w sercu Ameryki, konkretnie w Nebrasce. Zbrodnia ta wciągnie doświadczonego członka Korpusu Zielonych Latarni, Hala Jordana, oraz jego nowego rekruta, Johna Stewarta, w głąb mrocznych i bardziej złowieszczych odkryć.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe