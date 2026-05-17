Finał The Boys zapowiada totalną rzeź. Nowy zwiastun nie pozostawia złudzeń

Prime Video opublikowało nowy zwiastun finałowego odcinka The Boys i wszystko wskazuje na to, że serial zakończy się wyjątkowo brutalnie. Billy Butcher szykuje ostateczną wojnę z Supkami, Homelander przejmuje pełnię władzy, a świat pogrąża się w chaosie. Twórcy zapowiadają spaloną ziemię, szok i krew.

Po pięciu sezonach pełnych przemocy, politycznej satyry i szokujących zwrotów akcji The Boys zmierza do wielkiego finału. Najnowsza zapowiedź ostatniego odcinka sugeruje, że serial zakończy się prawdziwą katastrofą dla świata superbohaterów. W centrum wydarzeń ponownie znajdzie się Billy Butcher, który wydaje się gotowy posunąć dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

Butcher chce zniszczyć wszystkich Supków

Nowy zwiastun jasno pokazuje, że Billy Butcher nie zamierza zatrzymać się wyłącznie na Homelanderze. Bohater grany przez Karla Urbana planuje wykorzystać śmiercionośnego wirusa zdolnego wyeliminować wszystkich Supków na świecie. To oznacza, że finałowy konflikt może stać się znacznie bardziej dramatyczny, niż wielu fanów przewidywało. Stawką nie będzie już jedynie obalenie Homelandera, ale dosłownie przetrwanie całej nadludzkiej populacji. Twórcy sugerują również, że Hughie może zostać zmuszony do podjęcia najtrudniejszej decyzji w całym serialu – powstrzymania, a być może nawet zabicia Butchera, zanim ten doprowadzi do masowej zagłady.

Zapowiedź ujawnia także miejsce wielkiego finału. Wszystko wskazuje na to, że kulminacyjne starcie rozegra się w Białym Domu. W zwiastunie widać między innymi Starlight przebijającą się przez okno podczas ataku na The Deepa, spanikowaną Ashley próbującą uciec z budynku oraz Homelandera lądującego przed przerażonym Oh Fatherem. Atmosfera zwiastuna sugeruje, że finał może być najbardziej widowiskowym i brutalnym epizodem w historii całego serialu.

Can’t show ya much without spoilin’ the whole kit and caboodle. But Wednesday, we’re going all the way. No matter the cost. Til the job’s fuckin’ done. pic.twitter.com/yzbgI6WtdL — THE BOYS (@TheBoysTV) May 17, 2026

Co jeszcze wiemy o 5. sezonie The Boys?

Produkcja 5. sezonu rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku. Na ekran powróci wiele znanych twarzy, w tym Jack Quaid (Hughie Campbell), Erin Moriarty (Annie January), Jensen Ackles (Soldier Boy), Laz Alonso (Marvin „Mother’s” Milk), Aya Cash (Stormfront) i Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler). Mitchell, który wcielał się w Black Noira przez trzy pierwsze sezony, wystąpi w 5. sezonie jako Black Noir II, zastępujący oryginalną wersję tej postaci po tym, jak Homelander zabił go w 3. sezonie.

Nowe gwiazdy, które pojawią się w piątym sezonie, to Jared Padalecki i Misha Collins, którzy dołączą do swoich byłych współpracowników z Supernatural, Morgana i Acklesa. The Boys to nagradzana i uwielbiana przez fanów adaptacja komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, która zdobyła uznanie krytyków za wcześniejsze cztery sezony. Oprócz ostatniego sezonu, serial ma rozszerzyć swoje uniwersum o kolejne spin-offy, w tym Mexico i Vought International.

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe