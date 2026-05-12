W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z Papierowego tygrysa. W rolach głównych zobaczymy Johansson, Drivera oraz Tellera   Florence Pugh pracuje nad nowym projektem. Zagra i wyprodukuje adaptację książki Biblioteka o północyNowe gwiazdy w obsadzie 4. sezonu Białego Lotosu! Wśród nich znalazł się gwiazdor Marvela  Felicity Jones jako Agatha Christie. O czym opowie film Eleven Missing Days?Frank Castle na nowych plakatach. Premiera Punisher: Ostatnie starcie już jutroKolejne spojrzenie na reboot serialu Słoneczny patrol. Bohaterowie na nowych zdjęciach

Andrzej Grabowski jako gangster. SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu Morfeusz

Konrad Stawiński, 12 maja 2026

Serwis SkyShowtime zaprezentował dziś oficjalny zwiastun serialu gangsterskiego Morfeusz, który zadebiutuje w serwisie już 2 czerwca. Nowy polski serial kryminalny liczy 7 odcinków, z których pierwsze dwa będą dostępne dla widzów już w dniu premiery. Kolejne odcinki będzie można oglądać co tydzień. 

Morfeusz to już siódma produkcja oryginalna realizowana w Polsce na zamówienie SkyShowtime. W tym roku w serwisie swoją premierę miał już dwuczęściowy oryginalny film dokumentalny Edyta Górniak, przedstawiający historię tej niezwykłej artystki. SkyShowtime zapowiedziało także kontynuację historii bohaterów Ślebody, czyli serial Pionek.

Andrzej Grabowski w roli mafiozo gangstera w kapeluszu

fot. materiały prasowe

O czym jest nowy polski serial Morfeusz?

W Morfeuszu poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

Obsada i twórcy

W głównych rolach wystąpiują m.in. Andrzej Grabowski (Pitbull), Kamil Szeptycki (Chopin, Chopin!), Mateusz Kmiecik (Śleboda) i Sylwia Gola (Rojst). W pozostałych rolach, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

Reżyserem serialu SkyShowtime Morfeusz jest Maciej Migas (Miłość jak miód, Bracia), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki (LARP. Miłość, trolle i inne questy). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica (Akademia Pana Kleksa, Dziki). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński. Muzykę skomponował Łukasz Targosz.

Morfeusz – zwiastun serialu SkyShowtimePolska

Z serwisu SkyShowtime można skorzystać w aplikacji SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung oraz bezpośrednio na stronie: skyshowtime.com. Na niektórych rynkach serwis SkyShowtime jest również dostępny za pośrednictwem Amazon Fire TV oraz Prime Video Channels.

Zobacz również: Seriale gangsterskie Netflix | TOP 10

źródło: informacja prasowa / ilustracja: materiały prasowe

Przeczytaj więcej
Konrad Stawiński Zastępca redaktora naczelnego

Kontakt: k.stawinski@moviesroom.pl Twitter: @KonStar18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬
Advertisement