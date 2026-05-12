Andrzej Grabowski jako gangster. SkyShowtime prezentuje oficjalny zwiastun serialu Morfeusz
Konrad Stawiński,
12 maja 2026
Serwis SkyShowtime zaprezentował dziś oficjalny zwiastun serialu gangsterskiego Morfeusz, który zadebiutuje w serwisie już 2 czerwca. Nowy polski serial kryminalny liczy 7 odcinków, z których pierwsze dwa będą dostępne dla widzów już w dniu premiery. Kolejne odcinki będzie można oglądać co tydzień.
Morfeusz to już siódma produkcja oryginalna realizowana w Polsce na zamówienie SkyShowtime. W tym roku w serwisie swoją premierę miał już dwuczęściowy oryginalny film dokumentalny Edyta Górniak, przedstawiający historię tej niezwykłej artystki. SkyShowtime zapowiedziało także kontynuację historii bohaterów Ślebody, czyli serial Pionek.
O czym jest nowy polski serial Morfeusz?
W Morfeuszu poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.
Obsada i twórcy
W głównych rolach wystąpiują m.in. Andrzej Grabowski (Pitbull), Kamil Szeptycki (Chopin, Chopin!), Mateusz Kmiecik (Śleboda) i Sylwia Gola (Rojst). W pozostałych rolach, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).
Reżyserem serialu SkyShowtime Morfeusz jest Maciej Migas (Miłość jak miód, Bracia), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki (LARP. Miłość, trolle i inne questy). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica (Akademia Pana Kleksa, Dziki). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński. Muzykę skomponował Łukasz Targosz.
Morfeusz – zwiastun serialu SkyShowtimePolska
