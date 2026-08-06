Cezary Pazura z zaskakującym cameo w 3. sezonie 1670. Łatwo je przegapić w hicie Netflixa
Konrad Stawiński,
6 sierpnia 2026
Sarmackie uniwersum Adamczychy i Reszty Świata powiększyło się o kolejną gwiazdę polskiego kina. 3. sezon 1670 przyniósł gościnny występ Cezarego Pazury. Aktor zagrał niewielką rolę, którą łatwo przegapić.
Oczywiście, że bym chciał zagrać w 1670. Powiem wam więcej, ja już dzwoniłem do producenta. Niejednokrotnie. I mi powiedział: “słuchaj, w tej drugiej serii nie było dla ciebie miejsca” – ale okłamał mnie, ale to cudowne kłamstwo, powiedział: “jak powiedziałem moim artystom, twórcom, reżyserowi, scenarzystom, że ty byś chciał, to wszyscy się zachwycili”. I tak się zachwycili, że nic dla mnie nie napisali. Także tutaj podejrzewam, że kurtuazja wyszła przed prawdę, ale mam obiecane, że zagram epizod w 1670. Być może w 3. albo 4. sezonie – mówił Pazura.
I okazało się, że nie były to obietnice rzucone na wiatr, a Cezary Pazura zaliczył epizod w najnowszej odsłonie produkcji. Co więcej, nie wcielił się ani w szlachcica, ani w chłopa. A przynajmniej nie jest to na obecną chwilę jednoznaczne do stwierdzenia.
Kogo zagrał Cezary Pazura w 3. sezonie 1670? Kiedy pojawia się w hicie Netflixa?
Cezary Pazura swój epizod zalicza w 5. odcinku 3. sezonu i występuje w scenie przekazania Bogdana Tatarom w formie daru. Cameo to może być łatwe do przeoczenia, gdyż polski aktor nie pojawił się fizycznie na planie zdjęciowym oraz nie widać jego twarzy na ekranie, a widzowie mogą poznać go wyłącznie po charakterystycznym głosie.
Gwiazdor Kilera w serialu 1670 zdubbingował postać zamaskowanego lidera Tatarów, który uwalnia Bogdana oraz w parodii wypowiedzi “ludzi sukcesu” opowiada jak udało mu się awansować z jeńca na tatarskiego przywódcę dzięki „wczesnemu wstawaniu i skupianiu na drodze, a nie na celu”, a następnie kieruje brata Zofii do Adamczychy. Bohater Pazury na liście obsadowej odcinka “Dar dla Tatarów” zapisany jest jako “Głos Bezimiennego”, a z napisów końcowych wynika, że na planie rolę “Bezimiennego” odegrał Maurycy Łyczko.
Niewykluczone, że nie będzie to jednorazowy występ, a Cezary Pazura oraz postać “Bezimiennego” powrócą również w 4. sezonie 1670 i wtedy aktor już osobiście pojawi się na planie zdjęciowym, a postać nie będzie musiała nosić czarnego worka na głowie. W końcu lideruje on znanej fanom serialu z porwania Bogdana w 1. sezonie grupce Tatarów, którzy lubią “basz-basz”, a twórcy pokazali już, że lubią wracać do wątków oraz postaci z wcześniejszych odcinków i sezonów.
fot. kadr z 3. sezonu 1670/Netflix
1670 wrócił na Netflix z nowymi odcinkami
Nowe odcinki 1670 zadebiutowały na Netflix 5 sierpnia 2026 roku. Tego dnia w bibliotece streamingowego giganta pojawiło się osiem epizodów 3. sezonu.
W trzecim sezonie Jan Paweł desperacko próbuje ratować swój szlachecki status. Tymczasem w Adamczysze panuje kryzys tożsamości: Zofia boryka się z wewnętrzną pustką po wyjeździe dzieci, Jakub mierzy się z pokusami stolicy, Aniela wpada na rewolucyjny pomysł edukowania chłopów, a Maciej trafia do niewoli kozackiej.
Gwiazdami polskiego hitu Netflixa są Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski i Kirył Pietruczuk.
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