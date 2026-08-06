Cezary Pazura z zaskakującym cameo w 3. sezonie 1670. Łatwo je przegapić w hicie Netflixa

Sarmackie uniwersum Adamczychy i Reszty Świata powiększyło się o kolejną gwiazdę polskiego kina. 3. sezon 1670 przyniósł gościnny występ Cezarego Pazury. Aktor zagrał niewielką rolę, którą łatwo przegapić.

Potwierdziła się złota myśl Jana Pawła Adamczewskiego, że kto nie ryzykuje, ten nie je ziemniaków. W październiku zeszłego roku Cezary Pazura na swoim kanale youtube’owym ujawnił, że jest fanem serialu 1670 i bardzo chciałby w nim wystąpić. Odtwórca licznych kultowych komediowych ról zdradził też, że aktywnie ubiegał się o rolę u producentów, a ci obiecali mu epizod w 3. lub 4. sezonie hitu Netflixa.

Oczywiście, że bym chciał zagrać w 1670. Powiem wam więcej, ja już dzwoniłem do producenta. Niejednokrotnie. I mi powiedział: “słuchaj, w tej drugiej serii nie było dla ciebie miejsca” – ale okłamał mnie, ale to cudowne kłamstwo, powiedział: “jak powiedziałem moim artystom, twórcom, reżyserowi, scenarzystom, że ty byś chciał, to wszyscy się zachwycili”. I tak się zachwycili, że nic dla mnie nie napisali. Także tutaj podejrzewam, że kurtuazja wyszła przed prawdę, ale mam obiecane, że zagram epizod w 1670. Być może w 3. albo 4. sezonie – mówił Pazura.

I okazało się, że nie były to obietnice rzucone na wiatr, a Cezary Pazura zaliczył epizod w najnowszej odsłonie produkcji. Co więcej, nie wcielił się ani w szlachcica, ani w chłopa. A przynajmniej nie jest to na obecną chwilę jednoznaczne do stwierdzenia.

Kogo zagrał Cezary Pazura w 3. sezonie 1670? Kiedy pojawia się w hicie Netflixa?

Cezary Pazura swój epizod zalicza w 5. odcinku 3. sezonu i występuje w scenie przekazania Bogdana Tatarom w formie daru. Cameo to może być łatwe do przeoczenia, gdyż polski aktor nie pojawił się fizycznie na planie zdjęciowym oraz nie widać jego twarzy na ekranie, a widzowie mogą poznać go wyłącznie po charakterystycznym głosie.

Gwiazdor Kilera w serialu 1670 zdubbingował postać zamaskowanego lidera Tatarów, który uwalnia Bogdana oraz w parodii wypowiedzi “ludzi sukcesu” opowiada jak udało mu się awansować z jeńca na tatarskiego przywódcę dzięki „wczesnemu wstawaniu i skupianiu na drodze, a nie na celu”, a następnie kieruje brata Zofii do Adamczychy. Bohater Pazury na liście obsadowej odcinka “Dar dla Tatarów” zapisany jest jako “Głos Bezimiennego”, a z napisów końcowych wynika, że na planie rolę “Bezimiennego” odegrał Maurycy Łyczko.

Niewykluczone, że nie będzie to jednorazowy występ, a Cezary Pazura oraz postać “Bezimiennego” powrócą również w 4. sezonie 1670 i wtedy aktor już osobiście pojawi się na planie zdjęciowym, a postać nie będzie musiała nosić czarnego worka na głowie. W końcu lideruje on znanej fanom serialu z porwania Bogdana w 1. sezonie grupce Tatarów, którzy lubią “basz-basz”, a twórcy pokazali już, że lubią wracać do wątków oraz postaci z wcześniejszych odcinków i sezonów.

1670 wrócił na Netflix z nowymi odcinkami

Nowe odcinki 1670 zadebiutowały na Netflix 5 sierpnia 2026 roku. Tego dnia w bibliotece streamingowego giganta pojawiło się osiem epizodów 3. sezonu.

W trzecim sezonie Jan Paweł desperacko próbuje ratować swój szlachecki status. Tymczasem w Adamczysze panuje kryzys tożsamości: Zofia boryka się z wewnętrzną pustką po wyjeździe dzieci, Jakub mierzy się z pokusami stolicy, Aniela wpada na rewolucyjny pomysł edukowania chłopów, a Maciej trafia do niewoli kozackiej.

Gwiazdami polskiego hitu Netflixa są Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski i Kirył Pietruczuk.

Więcej o nowych odcinkach:

ilustracja: fot. kadr z youtube / mat.prasowe Netflix