Graliśmy w LEGO® Batman™: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza! Zobacz gameplay najlepszej gry o Batmanie!

W świecie gier wideo rzadko zdarzają się produkcje, które już od pierwszych minut sprawiają wrażenie dzieła tworzonego z prawdziwą pasją, zrozumieniem materiału źródłowego i szacunkiem wobec odbiorcy. A jednak LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza jest właśnie takim tytułem – monumentalnym, dopracowanym i pełnym uroku widowiskiem, które z miejsca można okrzyknąć najlepszą grą o Mrocznym Rycerzu, jaka kiedykolwiek ukazała się pod szyldem LEGO.

Od dziś, 19 maja, gracze posiadający zamówienia przedpremierowe mogą wkroczyć do mrocznych ulic Gotham w ramach wczesnego dostępu. I trzeba powiedzieć to jasno: jest to podróż, której nie powinien odmówić sobie żaden miłośnik zarówno Batmana, jak i komputerowej rozrywki najwyższej próby.

Już jakiś czas temu mieliśmy okazję zapoznać się z grą podczas specjalnego wydarzenia prasowego w Londynie. Tam, pośród blasku ekranów i atmosfery oczekiwania, stało się jasne, że twórcy nie zamierzali oddać w ręce graczy kolejnej „bezpiecznej” odsłony serii. Otrzymaliśmy produkcję imponującą rozmachem, pieczołowicie dopracowaną i wręcz olśniewającą pod względem realizacyjnym.

Samo wydarzenie promujące LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza okazało się doświadczeniem niemal równie spektakularnym, co sama gra. Organizatorzy zadbali o każdy detal, dzięki czemu już od pierwszych chwil można było poczuć się niczym uczestnik filmowego uniwersum stworzonego przez Christophera Nolana w legendarnej trylogii o Mrocznym Rycerzu.

Atmosferę budowały liczne rekwizyty inspirowane kultowymi filmami – od elementów wyposażenia Batmana po scenografie przywołujące najbardziej pamiętne momenty kinowej sagi. Prawdziwe wrażenie robiła jednak fenomenalnie odwzorowana Batjaskinia, skąpana w mroku i charakterystycznym chłodnym świetle monitorów oraz technologicznych urządzeń. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że za chwilę zza zakrętu wyłoni się sam Bruce Wayne.

Nie zabrakło również słynnego Batsygnału, który majestatycznie rozświetlał przestrzeń wydarzenia, stając się obowiązkowym punktem dla wszystkich fanów Gotham i jego obrońcy. Organizatorzy zadbali także o nieco lżejszy, bardziej humorystyczny akcent – goście mogli skosztować specjalnie przygotowanych Batciasteczek, które doskonale wpisywały się w charakter całego wydarzenia i przypominały, że mimo mrocznej atmosfery mamy do czynienia z produkcją spod znaku LEGO, pełną uroku i dystansu.

To była impreza zorganizowana z rozmachem, pasją i ogromnym wyczuciem klimatu marki.

Przez lata gry LEGO pozwalały fanom odwiedzać światy największych popkulturowych marek – od galaktycznych sag po przygody czarodziejów – jednak dopiero Batman otrzymał oprawę godną swojej legendy. Silnik gry wykorzystano tutaj z niezwykłą swobodą i rozmachem. Każda lokacja tętni życiem, każda scena emanuje charakterystycznym dla serii humorem, a jednocześnie zachowuje odpowiednią dawkę mroku i atmosfery znanej z komiksów oraz filmowych adaptacji.

Największe wrażenie robi jednak samo Gotham – monumentalne, rozświetlone neonami i spowite cieniem miasto, które zdaje się być pełnoprawnym bohaterem tej opowieści. Spacer po jego ulicach dostarcza autentycznej przyjemności. To Gotham zachwyca architekturą, skalą i dbałością o najmniejsze detale. Miasto wygląda niczym misternie skonstruowana makieta, która ożyła na oczach gracza. I wszystko to w wersji LEGO! To naprawdę robi piorunujące wrażenie!

Nie sposób nie wspomnieć również o warstwie wizualnej. Gry LEGO przeszły w ostatnich latach prawdziwą technologiczną metamorfozę, lecz LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza stanowi ukoronowanie tej ewolucji. Oświetlenie, efekty pogodowe, animacje postaci i ilość detali potrafią chwilami wprawić w autentyczne osłupienie. To już nie tylko „ładna gra LEGO” – to pełnoprawna produkcja klasy AAA, która wizualnie może zawstydzić niejedno wysokobudżetowe widowisko.

Twórcy znakomicie uchwycili również ducha Batmana. Historia umiejętnie balansuje pomiędzy widowiskową akcją, komiksową przesadą a charakterystycznym dla marki LEGO humorem. Dzięki temu gra trafia zarówno do młodszych odbiorców, jak i do starszych fanów, wychowanych na klasycznych historiach o Mrocznym Rycerzu.

Wszystko wskazuje więc na to, że mamy do czynienia nie tylko z jedną z najlepszych gier LEGO ostatnich lat, ale również z jedną z najciekawszych interpretacji uniwersum Batmana w historii elektronicznej rozrywki. Jeśli pierwsze godziny są zapowiedzią tego, co czeka graczy dalej, to przed nami bezsprzecznie jeden z największych hitów tego roku.

