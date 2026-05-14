Jeden z bardziej rozpoznawalnych producentów wiecznych piór i atramentów zaprezentował dzisiaj limitowaną kolekcję inspirowaną Batmanem i Gotham City. Ruszyła możliwość rezerwacji, choć dostępnych jest tylko 100 miejsc.

Macie może wśród znajomych fanów przygód Batmana? Jeśli tak, to już we wrześniu pojawi się linia piór i atramentów inspirowana Mrocznym Rycerzem i jego najpopularniejszym przeciwnikiem — oczywiście Jokerem. W skład kolekcji wchodzą dwa wieczne pióra w unikatowych kolorach, a także dwa atramenty (jeden z nich dostępny w dwóch wariantach butelek).

Ferris Wheel Press to kanadyjski producent piór wiecznych i atramentów. Ich produkty wyróżniają się przede wszystkim fantastycznym designem. Butelki ich atramentów przypominają perfumy czy kieszonkowe zegarki, a wśród akcentów zdecydowanie dominują mosiądz i wszechobecne sześciokąty. W ramach współpracy z Warner Bros. stworzyli oni kolekcję The Shadows over Gotham™ City, która ujrzy światło dzienne pod koniec września. Zastrzegają jednak, że liczba sztuk będzie bardzo ograniczona, więc otwarte zostało dziś okno wczesnej rejestracji, pozwalające zarezerować sobie wybrane elementy kolekcji.

Rezerwacja wymaga 30% depozytu płatnego od razu, z pozostałą płatnością odroczoną do końca września, kiedy to zamówienia przygotowywane będą do wysyłki.

Pełna kolekcja 2 x The Marquise

3 x atramenty 38 ml Cena: $485 USD

Depozyt: $145 USD Pióro i atrament 1 zestaw pióra z atramentem (the Joker lub the Batman) Cena: $220 USD

Depozyt: $65 USD Atrament Bat Signal 1x atrament Bat Signal 38ml (dostępny tylko jako dodatek) Cena: $45 USD

Depozyt: $12 USD

Wieczne pióro The Marquise w wersji Batman jest kompletnie czarne, a wariant z Jokerem to mieszanka fioletu z zielonym i typowymi mosiężnymi elementami na sekcji i skuwce.

Atramenty dostępne są w butelkach 38 mililitrów, a każda ozdobiona jest na zakrętce metalową mini-rzeźbą. W przypadku atramentu the Batman będzie to popiersie Mrocznego Rycerza, a the Joker to oczywiście postać Jokera. Atrament Bat-Signal będzie miał za to ruchomy odlew reflektora.

To już kolejna kolekcja, przy której Ferris Wheel Press współpracuje z Warner Bros. Wśród ich licencjonowanych piór i atramentów znajdziemy przedmioty inspirowane światem Harry’ego Pottera, Supermana, a także Władcy Pierścieni.