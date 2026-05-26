Tom Hardy przegrał kiedyś zakład z DiCaprio! Poznaj 5 ciekawostek o aktorze!

Tom Hardy urodził się 15 września 1977 roku w Londynie. Swoją karierę aktorską rozpoczął na przełomie lat 90. i 2000. Nie musiał bardzo długo czekać na sukces. W 2008 roku na ekranach kin pojawił się film Bronson, który przyniósł mu uznanie krytyków i szerszą rozpoznawalność. W następnych latach zagrał w takich tytułach jak Incepcja, Mroczny rycerz powstaje czy Mad Max: Na drodze gniewu. W 2016 roku udało mu się nawet zdobyć nominację do Oscara za występ w Zjawie, ale niestety przegrał z Markiem Rylancem. Zapraszamy do poznania 5 ciekawostek o aktorze!

Tworzył własne “banki głosów”

Tom Hardy od początku kariery przywiązywał dużą wagę do pracy nad głosem i sposobem mówienia postaci, traktując akcent jako jeden z podstawowych elementów budowania charakteru bohatera. W kilku wywiadach wspominał, że przez lata tworzył własne archiwum nagrań różnych sposobów mówienia, obserwując ludzi w pubach, na ulicach i w miejscach publicznych, szczególnie w Londynie.

Interesowały go nie tylko regionalne akcenty, ale również tempo wypowiedzi, sposób oddychania, pauzy, niewyraźna wymowa, tiki językowe oraz specyficzna melodyka zdań. Nagrania i obserwacje wykorzystywał później podczas przygotowań do ról, często łącząc kilka różnych inspiracji w jedną postać.

Był uzależniony od alkoholu i narkotyków

Problemy z uzależnieniem zaczęły się u Hardy’ego stosunkowo wcześnie i obejmowały zarówno alkohol, jak i narkotyki, w tym crack oraz kokainę. W wywiadach przyznawał, że okres ten wiązał się z niestabilnym stylem życia, konfliktami z otoczeniem oraz trudnościami w kontrolowaniu własnego zachowania. Hardy wspominał, że uzależnienie wpływało na jego relacje prywatne, funkcjonowanie zawodowe i codzienną dyscyplinę, a sytuacja stała się na tyle poważna, iż obawiał się całkowitej utraty kontroli nad swoim życiem.

Punktem zwrotnym był początek lat 2000., kiedy zdecydował się rozpocząć terapię i podjąć leczenie odwykowe. Aktor wielokrotnie podkreślał później, że utrzymanie trzeźwości stało się jednym z najważniejszych elementów jego życia zawodowego i prywatnego.

Kiedyś prawie uciął sobie mały palec

Tom Hardy ma trwale uszkodzony mały palec u prawej dłoni. Aktor niechcący przeciął sobie ścięgno palca nożem podczas przygotowywania posiłku. Uszkodzenie okazało się na tyle poważne, że konieczne były operacje chirurgiczne oraz rehabilitacja dłoni. Zabiegi pozwoliły odzyskać częściową sprawność ręki, dzięki czemu Hardy może normalnie zaciskać dłoń i wykonywać większość codziennych czynności, jednak pełne wyprostowanie małego palca nie jest możliwe.

Chciał zostać raperem

Zanim Tom Hardy zdobył rozpoznawalność jako aktor filmowy, interesował się muzyką hip-hopową i przez pewien czas próbował rozwijać karierę rapową pod pseudonimem „Tommy No. 1”. Hardy nagrywał własne utwory i dema, a według relacji z późniejszych wywiadów udało mu się nawiązać kontakt z profesjonalnym managementem muzycznym działającym również przy projektach związanych z grupą The Fugees. W tamtym czasie współpracował także z producentami i realizatorami dźwięku mającymi doświadczenie przy nagradzanych projektach hip-hopowych i R&B, między innymi z Gordonem Williamsem oraz Warrenem Rikerem, którzy byli związani z produkcjami wyróżnianymi nagrodami Grammy.

Mimo tych kontaktów projekt muzyczny Hardy’ego nigdy nie został oficjalnie rozwinięty przez wytwórnię i nie doszło do wydania profesjonalnego albumu ani szeroko dystrybuowanego dema.

Przegrał zakład z Leonardo DiCaprio

DiCaprio był absolutnie przekonany, że Hardy dostanie nominację do Oscara za rolę Johna Fitzgeralda w Zjawie, natomiast sam Hardy uważał, że jego występ jest zbyt dziwny i niejednoznaczny jak na standardy Akademii. Założyli się więc: jeśli Hardy zostanie nominowany, zrobi sobie tatuaż zaprojektowany przez DiCaprio. Ostatecznie Hardy faktycznie otrzymał nominację dla najlepszego aktora drugoplanowego i przegrał zakład.

DiCaprio faktycznie sam zaprojektował Hardy’emu tatuaż. Odręcznie napisał hasło „Leo knows everything” („Leo wie wszystko”) swoim charakterystycznym, bardzo niechlujnym pismem. Hardy później żartował w wywiadach, że pismo Leo wyglądało fatalnie i powiedział mu: „zrobię ten tatuaż, ale napisz to porządnie”.

Źródło: imdb.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z Strefa gangsterów