Filmy o sztukach walki – ranking polecanych tytułów!

Oto najlepsze filmy o sztukach walki! Krew, pot, łzy, a także duch walki i wielkie poświęcenie, nierzadko w walkach o najwyższe stawki. Produkcje o sztukach walki wbrew pozorom zawiera bardzo wiele różnorodności. Znajdą się oczywiście takie klasyki, jak Droga smoka z ikoniczną rolą Bruce’a Lee, ale poza tym znajdą się także amerykańskie klasyki w rodzaju Kickboxera, znajdzie się także nutka wschodniego fantasy w postaci świetnego Przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka. Zapraszamy do naszego rankingu filmu o sztukach walki, które warto obejrzeć!

1. Przyczajony tygrys, ukryty smok (2000) Reżyseria Ang Lee Gatunek Fantasy, Przygodowy, Sztuki walki Nasza ocena 90 Ang LeeFantasy, Przygodowy, Sztuki walki Mistrz Li Mu Bai zawiedziony, że jego medytacje nie przynoszą skutku, postanawia oddać swój legendarny miecz. O przewiezienie go do Pekinu prosi swoją przyjaciółkę. polecasz tę produkcję? 50% 2. Wejście smoka (1973) Reżyseria Robert Clouse Gatunek Akcja, Sztuki walki Nasza ocena 85 Robert ClouseAkcja, Sztuki walki Agent Lee decyduje się wziąć udział w turnieju sztuk walki, by znaleźć dowody nielegalnej działalności organizatora imprezy. polecasz tę produkcję? 50% 3. Rocky (1976) Reżyseria John G. Avildsen Gatunek Dramat, Sportowy, Sztuki walki Nasza ocena 81 zobacz zwiastun John G. AvildsenDramat, Sportowy, Sztuki walki Tej pozycji wprost nie mogło zabraknąć na naszej liście! Sylvester Stallone w jednej ze swoich ikonicznych ról, gdzie wciela się w pięściarza-amatora zmierzającego na szczyt. Świetny – szczególnie jak na gatunek – scenariusz, znakomite kreacje i orzeźwiające przesłanie, które chwyta za serce do dziś! polecasz tę produkcję? 82% 4. Ip Man (2008) Reżyseria Wilson Yip Gatunek Biograficzny, Sztuki walki Nasza ocena 80 Wilson YipBiograficzny, Sztuki walki Film biograficzny przedstawiający historię Ip Mana, legendarnego chińskiego mistrza kung fu. Był on nauczycielem między innymi Bruce'a Lee. Obecnie jego szkoły Wing Chun trenują uczniów na całym świecie. Akcja filmu osadzona jest w latach 40-tych XX wieku w czasie okupacji Chin przez Japonię. polecasz tę produkcję? 50% 5. Najlepsi z najlepszych (1989) Reżyseria Robert Radler Gatunek Akcja, Sztuki walki Nasza ocena 80 Robert RadlerAkcja, Sztuki walki Na mistrzostwa świata w karate zostaje wybrana reprezentacja składająca się z piątki najlepszych zawodników. polecasz tę produkcję? 50% 6. Pijany mistrz (1978) Reżyseria Woo-ping Yuen Gatunek Komedia, Sztuki walki Nasza ocena 75 Woo-ping YuenKomedia, Sztuki walki Notorycznie pijany mistrz wschodnich sztuk walki, Su Hua Chi, szkoli krnąbrnego Wong Fei-Hong. polecasz tę produkcję? 50% 7. Droga smoka (1972) Reżyseria Bruce Lee Gatunek Sztuki walki Nasza ocena 75 Bruce LeeSztuki walki Tang Lung przyjeżdża do Rzymu, aby pomóc przyjacielowi rodziny, który ma kłopoty z włoską mafią. Jeden z najlepszych filmów o sztukach walki. polecasz tę produkcję? 50% 8. Nieustraszony (2006) Reżyseria Ronny Yu Gatunek Biograficzny, Dramat, Sztuki walki Nasza ocena 73 Ronny YuBiograficzny, Dramat, Sztuki walki Po latach odosobnienia z powodu utraty córki oraz matki Huo Yuan Jia wraca do rodzinnego miasteczka rządzonego przez Europejczyków. polecasz tę produkcję? 50% 9. Karate Kid (1984) Reżyseria John G. Avildsen Gatunek Familijny, Sztuki walki Nasza ocena 72 zobacz zwiastun John G. AvildsenFamilijny, Sztuki walki Daniel (Ralph Macchio) i młoda Ali (Elisabeth Shue) spotykają się przypadkiem i przypadają sobie do gustu. Nie jest tym zachwycony były chłopak dziewczyny, Johnny (William Zabka) doskonały karateka, który bez problemu daje nauczkę Danielowi. Upokorzony decyduje się trenować wschodnie sztuki walki, aby pokonać rywala. Pewnego wieczoru ponownie zostaje zaatakowany, tym razem przez kolegów Johnny'ego. Chłopakowi pomaga staruszek, który wyciąga go z tarapatów, a ostatecznie okazuje się mistrzem wschodnich sztuk walki. Od tego momentu Daniel zostaje uczniem pana Miyagi (Pat Morita) i poznaje tajniki karate. polecasz tę produkcję? 50% 10. Kickboxer (1989) Reżyseria David Worth, Mark DiSalle Gatunek Sztuki walki Nasza ocena 71 David Worth, Mark DiSalleSztuki walki Kurt Sloane podejmuje trening pod czujnym okiem tajlandzkiego mistrza. Chce stawić czoło pogromcy brata. polecasz tę produkcję? 50% 11. Narodziny legendy: Ip Man (2010) Reżyseria Herman Yau Gatunek Biograficzny, Sztuki walki Nasza ocena 70 Herman YauBiograficzny, Sztuki walki Po powrocie w rodzinne strony Ip Man zostaje oskarżony o morderstwo. polecasz tę produkcję? 50% 12. Karate Kid (2010) Reżyseria Harald Zwart Gatunek Familijny, Sztuki walki Nasza ocena 70 Harald ZwartFamilijny, Sztuki walki Młody chłopak przeprowadza się z mamą do Chin. Początkowo jest zagubiony w nowym miejscu, lecz wkrótce poznaje samotnego dozorcę budynku. polecasz tę produkcję? 50% 13. Zabójczyni (2015) Reżyseria Hsiao-hsien Hou Gatunek Dramat, Sztuki walki Nasza ocena 70 Hsiao-hsien HouDramat, Sztuki walki Zabójczyni wychowana i wyszkolona w klasztorze zostaje wysłana w rodzinne strony z misją zlikwidowania swojego byłego narzeczonego. polecasz tę produkcję? 50% 14. Policyjna opowieść (1985) Reżyseria Jackie Chan Gatunek Komedia, Sztuki walki Nasza ocena 70 Jackie ChanKomedia, Sztuki walki Jeden z najlepszych filmów w karierze Jackie Chana. Mistrz wschodnich sztuk walki wciela się w postać policjanta pracującego w Hongkongu. Podczas pierwszej samodzielnej akcji aresztuje on szefa miejscowych handlarzy narkotyków, ale bardzo szybko okazuje się, że doprowadzenie go za kratki nie jest łatwe. Przestępca wpierw sam wnosi oskarżenie przeciwko policjantowi, a następnie wrabia go w morderstwo. polecasz tę produkcję? 50% 15. Lwie serce (1990) Reżyseria Sheldon Lettich Gatunek Dramat, Sztuki walki Nasza ocena 69 Sheldon LettichDramat, Sztuki walki Dezerter z Legii Cudzoziemskiej wkracza w świat nielegalnych walk, by wesprzeć finansowo żonę zamordowanego brata. polecasz tę produkcję? 50% 16. Ong-bak (2003) Reżyseria Prachya Pinkaew Gatunek Sztuki walki Nasza ocena 68 Prachya PinkaewSztuki walki W poszukiwaniu skradzionej głowy czczonego posągu Ting trafia do przestępczego światka Bangkoku i nielegalnych walk. polecasz tę produkcję? 50% 17. Karate Kid 2 (1986) Reżyseria John G. Avildsen Gatunek Familijny, Sztuki walki Nasza ocena 66 John G. AvildsenFamilijny, Sztuki walki Po wygraniu turnieju sztuk walki przez Daniela (Ralph Macchio) jego matka przeprowadza się do innego miasta w poszukiwaniu pracy. Gdy nauczyciel chłopca, Kesuke (Pat Morita), otrzymuje z Japonii list od umierającego ojca, Daniel postanawia wyruszyć z nim do Okinawy. Mistrz opowiada uczniowi o swojej przeszłości i kobiecie, którą utracił, gdy uciekł przed pojedynkiem z członkiem wpływowej japońskiej rodziny. Po przyjeździe okazuje się, że dawny przeciwnik wciąż jest gotowy do walki. polecasz tę produkcję? 50% 18. Ip Man 2 (2010) Reżyseria Wilson Yip Gatunek Biograficzny, Sztuki walki Nasza ocena 65 Wilson YipBiograficzny, Sztuki walki Po zakończeniu II wojny światowej mistrz Ip Man (Donnie Yen) przybywa do Hongkongu, gdzie działa kilka szkół walki. Mimo tego udaje się mu zdobyć grupę uczniów i dzięki niej mieć pieniądze na utrzymanie swojej rodziny. Po pewnym czasie musi przyjąć wyzwanie pozostałych mistrzów, by móc dalej prowadzić własną szkołę. Jedna z potyczek zostaje nierozstrzygnięta, a w międzyczasie władze brytyjskie Hongkongu organizują walkę, w której uczestniczy niepokonany jak dotąd bokser. polecasz tę produkcję? 50% 19. Ip Man 3 (2015) Reżyseria Wilson Yip Gatunek Biograficzny, Sztuki walki Nasza ocena 65 Wilson YipBiograficzny, Sztuki walki Hongkong, 1959 rok. Yip Man (Donnie Yen) wiedzie szczęśliwe, dostatnie życie. Mężczyzna ma kochającą żonę Cheung (Lynn Hung) i kilkuletniego synka oraz prowadzi popularną szkołę walki Wing Chun. Jego spokojna egzystencja zostaje niespodziewanie przerwana, gdy grupa przestępców zaczyna terroryzować szkołę do której chodzi syn Ip Mana. Mężczyzna i jego uczniowie postanawiają pomóc policji w ochronie placówki, która ma być nadzorowana nieprzerwanie dzień i noc. W tym samym czasie żona Yip Mana zaczyna poważnie chorować, a inny wojownik wyzywa mężczyznę do walki o tytuł najlepszego Mistrza Wing Chun. polecasz tę produkcję? 50% 20. Draka w Bronksie (1995) Reżyseria Stanley Tong Gatunek Komedia, Sztuki walki Nasza ocena 65 Stanley TongKomedia, Sztuki walki Policjant z Hongkongu przyjeżdża do Nowego Jorku na wesele stryja. Naraża się jednak szefom gangu, pomagając nowej właścicielce sklepu w rozkręceniu interesu, który przejęła od jego wuja. polecasz tę produkcję? 50% 21. Dawno temu w Chinach (1991) Reżyseria Hark Tsui Gatunek Przygodowy, Romans, Sztuki walki Nasza ocena 65 Hark TsuiPrzygodowy, Romans, Sztuki walki Mistrz Wong Fei-Hung zyskuje licznych wrogów z powodu prowadzenia mediacji między Europejczykami i Chińczykami, a także miłości do Yee, która wychowywała się według zachodnich standardów. polecasz tę produkcję? 50% 22. Legenda pijanego mistrza (1994) Reżyseria Chia-Liang Liu, Jackie Chan Gatunek Komedia, Sztuki walki Nasza ocena 65 Chia-Liang Liu, Jackie ChanKomedia, Sztuki walki Aby oszczędzić na opłatach, Wang podrzuca pakunki z lekami do bagażu brytyjskiego administratora. Przy próbie odebrania ich myli paczki. polecasz tę produkcję? 50% 23. Obrońca (2015) Reżyseria Prachya Pinkaew Gatunek Akcja, Sztuki walki Nasza ocena 65 Prachya PinkaewAkcja, Sztuki walki Wojownik Muay Thai wyrusza do Australii, by odzyskać skradzione słonie. polecasz tę produkcję? 50% 24. Champion 2 (2006) Reżyseria Isaac Florentine Gatunek Dramat, Sztuki walki Nasza ocena 65 Isaac FlorentineDramat, Sztuki walki George "Iceman" Chambers zostaje wrobiony w przemyt narkotyków. Trafia przez to do rosyjskiego więzienia, gdzie odbywają się mistrzostwa bokserskie. polecasz tę produkcję? 50% 25. Krwawy sport (1988) Reżyseria Newt Arnold Gatunek Sztuki walki Nasza ocena 64 Newt ArnoldSztuki walki Frank Dux dezerteruje z armii, aby wziąć udział w nielegalnym turnieju kumite rozgrywanym w Hongkongu. polecasz tę produkcję? 50% 26. Ip Man 4 (2019) Reżyseria Wilson Yip Gatunek Biograficzny, Sztuki walki Nasza ocena 60 Wilson YipBiograficzny, Sztuki walki Yip Man wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego uczeń Bruce Lee popadł w konflikt z lokalną społecznością sztuk walki, otwierając własną szkołę Wing Chun. polecasz tę produkcję? 50% 27. Medalion (2003) Reżyseria Gordon Chan Gatunek Fantasy, Komedia, Sztuki walki Nasza ocena 60 Gordon ChanFantasy, Komedia, Sztuki walki Eddie Yang, błyskotliwy policjant z Hong Kongu (Jackie Chan) o mały włos unika śmierci podczas prowadzenia śledztwa dotyczącego tajemniczego medalionu. Eddie odkrywa, że mając w swoim posiadaniu medalion, nabiera niewiarygodnej szybkości, siły i nowych umiejętności, dzięki którym jego zdolności walki wkraczają na zupełnie nowy poziom. Przy pomocy brytyjskiej agentki pracującej dla Interpolu, Nicole James (Claire Forlani), Eddie za wszelką cenę pragnie poznać sekret medalionu i stanąć twarzą w twarz z królem przestępczego świata Snakehead (Julian Sands), który pragnie wykorzystać moc medalionu dla swoich celów. polecasz tę produkcję? 50% 28. Krwawa pięść (1989) Reżyseria Terence H. Winkless Gatunek Sztuki walki Nasza ocena 55 Terence H. WinklessSztuki walki Jake Raye (Don Wilson) jest mistrzem kickboxingu. Właśnie udaje się do Manili, gdzie jego brat Michael (Ned Hourani) bierze udział w brutalnym turnieju. Kiedy Michael ginie podczas walki, Jake włącza się do zawodów, aby się zemścić. polecasz tę produkcję? 50% 29. Tekken (2010) Reżyseria Dwight H. Little Gatunek Sztuki walki Nasza ocena 50 Dwight H. Świat jest zdominowany przez wielkie korporacje. Jedna z nich, Mishima Zaibatsu, organizuje turniej konfrontujący najlepszych mistrzów sztuk walki. polecasz tę produkcję? 50% 30. Wściekłe pięści (1972) Reżyseria Wei Lo Gatunek Akcja, Sztuki walki Chen pragnie pomścić swojego mistrza otrutego przez członków japońskiej szkoły sztuk walki. polecasz tę produkcję? 50%