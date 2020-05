Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – wyciekły szczegóły fabuły?!

Uwaga: tekst zawiera potencjalne spoilery filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Epidemia blokuje pracę na planach filmowych, a tymczasem możliwe, że już teraz wyciekły ważne informacje odnośnie filmu MCU.

Otóż portal FandomWire – który w przeszłości potrafił popisywać się trafnymi doniesieniami – tym razem rzekomo dokopał się do castingowych danych Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings . Po pierwsze, Awkwafina ma zagrać Fah Lo Suee. Postać ta w komiksach jest siostrą tytułowego superherosa. W filmie jednak podobno zostanie córką Mandaryna, z którą może ewentualnie dojść do wątku romansowego z Shang-Chi.

Co się zaś tyczy zarysu fabularnego: nasz bohater od urodzenia ukazuje nieprzeciętne, nadludzkie zdolności. Dlatego też trafia do specjalnego sierocińca – kierowanego przez samego Mandaryna – w którym on i jemu podobni ćwiczą moce. Po jakimś czasie Shang-Chi postanawia uciec z miejsca, które coraz częściej traktuje jak niewolę. Po wielu latach jednak Mandaryn go odnajduje, dając tym samym propozycję. Jeżeli młodzieniec zatryumfuje w magicznym turnieju sztuk walki, otrzyma liczne bogactwa i wielką władzę, wraz legendarnymi Dziesięcioma Pierścieniami, które stanowią nagrodę główną. Mandaryn, który także ostrzy sobie zęby na artefakt, nie może wziąć udziału w zawodach przez wzgląd na swój wiek. Shang-Chi stanie do walki m.in. z dawnymi kolegami z sierocińca.

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu a la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

Źródło: FandomWire / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe