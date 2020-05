Avatar 2: Nowe zdjęcia z planu – Aktorzy w basenie!

Niestety nie wiadomo, którzy z aktorów z obsady znajdują się na zdjęciach.

Jednakże fotografie to nie jedyny miły gest dla fanów Avatara. W opisie tweeta można również znaleźć ciekawostkę na temat tego, czym jest biała warstwa na powierzchni wody.

Otóż są to kulki, których zadaniem jest zapobieganie zakłóceniom światła podczas filmowania.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.

Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF

— Avatar (@officialavatar) May 6, 2020