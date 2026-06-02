Władcy Wszechświata na nowym klipie. Szkieletor i Evil-Lyn na pierwszym planie

Tuż przed wielką premierą filmu Władcy Wszechświata, do sieci trafił najnowszy klip, przedstawiający postaci Szkieletora i Evil-Lyn.

Letnie widowiska w 2026 roku zapowiadają się naprawdę świetnie. Widzowie będą mieli w czym wybierać. Pierwszym potencjalnym hitem będzie film Władcy Wszechświata, który zadebiutuje w kinach już 5 czerwca. Teraz, przed wielką premierą, udostępniono jego nowy fragment, na którym możemy zobaczyć parę głównych złoczyńców.

Antagoniści na nowym klipie z filmu

W centrum nowego fragmentu znaleźli się Jared Leto jako Szkieletor oraz Alison Brie w roli Evil-Lyn. Złoczyńcy są w pewnym stopniu przerysowani i bardziej komediowi, niż budzący grozę. To z kolei wpasowuje się w ton i stylistykę serialu animowanego z lat 80. W rozmowie z GamesRadar+ opowiedział o tym reżyser filmu, Travis Knight.

Uwielbialiśmy [Szkieletora] i chcieliśmy mieć pewność, że wszystkie te cechy, które w nim kochaliśmy, znajdą odzwierciedlenie na ekranie. Był zabawny, dziwny, przerażający, groźny i świetnie wyglądał. Był też głęboko zakompleksiony. Nieustannie obrażał swoich podwładnych. Miał bardzo charakterystyczny głos i charakterystyczny śmiech. Dlatego tak ważne było dla nas, aby wszystkie te cechy znalazły się w tej postaci.

W najnowszym fragmencie filmu możemy zobaczyć, jak złoczyńca „obraża swoich podwładnych”. Słyszymy także jego „charakterystyczny śmiech”. Choć kreacja Jareda Leto została pochwalona przez krytyków we wczesnych reakcjach na film, niektórzy zwracają uwagę, że — podobnie jak Bane w filmie Mroczny Rycerz Powstaje – nie zawsze łatwo zrozumieć, co mówi.

Exclusive clip of Skeletor and Evil-Lyn in the new 'MASTERS OF THE UNIVERSE' movie.



Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii. Po katastrofie statku kosmicznego trafia na Ziemię. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się ez Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists. Projekt nadzoruje też Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man i Camila Mendes jako Teela. W pozostałych rolach pojawili się Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, czy Jon Xue Zhang jako Ram-Man. Oprócz nich zobaczymy Hafthora Bjornssona jako Goat Mana, Morenę Baccarin jako Czarodziejkę, Jóhannesa Haukura Jóhannessona jako Fisto i Jamesa Wilkinsona jako Mekanecka. James Purefoy i Charlotte Riley występują jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe