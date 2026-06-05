Nowe spojrzenie na film Władcy Wszechświata. Teela w klasycznym kostiumie

Camilla Mendes udostępniła wideo zza kulis filmu Władcy Wszechświata, na którym możemy zobaczyć jej postać w kostiumie rodem z animowanej wersji serialu z 2002 r.

Nowy film Travisa Knighta trafił już oficjalnie do kin. Stąd, do sieci trafiają kolejne jego fragmenty, zdradzające nieco więcej, na temat tego, co fani mogą w nim zobaczyć. Dotyczy to między innymi nawiązań do animacji, które reżyser zawarł w widowisku. Właśnie otrzymaliśmy spojrzenie na kostiumy, inspirowane animowanymi serialami z tego uniwersum.

Bohaterowie w klasycznych strojach

Gwiazda filmu udostępniła na TikToku wideo, w którym kilku członków obsady tańczy do wersji utworu What’s Up zespołu 4 Non Blondes znanej z viralowego filmiku z Księciem Adamem. Widać w nim Nicholasa Galitzine’a i Camilę Mendes w kostiumach inspirowanych klasycznymi strojami Księcia Adama i Teeli.

Kostiumy czerpią inspirację z rebootu z 2002 roku oraz niedawnego serialu Netflix, Masters of the Universe: Revelation. Podczas niedawnego wywiadu Mendes ujawniła, że jej kostium Teeli miał pierwotnie być bliższy strojowi tej postaci z serialu animowanego.

Nie miałam z tym problemu, ale uznano, że wyglądałoby to trochę śmiesznie, gdyby ta wojowniczka paradowała w kostiumie kąpielowym wśród tych wszystkich wielkich, umięśnionych mężczyzn.

Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii. Po katastrofie statku kosmicznego trafia na Ziemię. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się ez Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists. Projekt nadzoruje też Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man i Camila Mendes jako Teela. W pozostałych rolach pojawili się Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, czy Jon Xue Zhang jako Ram-Man. Oprócz nich zobaczymy Hafthora Bjornssona jako Goat Mana, Morenę Baccarin jako Czarodziejkę, Jóhannesa Haukura Jóhannessona jako Fisto i Jamesa Wilkinsona jako Mekanecka. James Purefoy i Charlotte Riley występują jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

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Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe