Władcy Wszechświata za chwilę w kinach. Travis Knight o uniwersum filmu

W jednym z najnowszych wywiadów, Travis Knight, reżyser filmu Władcy Wszechświata, opowiedział o tym, na czym oparł fabułę widowiska.

Lato 2026 roku zapowiada się świetnie dla wszystkich miłośników blockbusterów. Sezon na kinowe widowiska za chwilę zostanie oficjalnie otwarty. Już za niecały tydzień w kinach zadebiutuje bowiem film Władcy Wszechświata. Przedstawi on nową interpretację historii kultowego bohatera, He-Mana. O swoich inspiracjach opowiedział jego reżyser, Travis Knight.

Film oparty na kluczowych elementach uniwersum

Nadchodząca kinowa adaptacja przyjmie świeże podejście do kultowej franczyzy. W wywiadzie dla GamesRadar, Travis Knight wyjaśnił, że nowy film nie będzie i nigdy nie miał być wiernym odwzorowaniem żadnej konkretnej wersji historii pochodzenia bohatera.

Ze względu na liczne wcielenia He-Mana oraz świata Eternii, franczyza zgromadziła skomplikowaną mitologię. Zamiast próbować trzymać się jednej konkretnej wersji opowieści, Knight postanowił skupić się na elementach, które pierwotnie zapewniły serii ogromną popularność. Według niego, zespół twórców czerpał inspirację z jednych z najwcześniejszych adaptacji, a konkretnie z pierwszych komiksów oraz uwielbianego serialu animowanego z lat 80.

Za każdym razem, gdy pracuje się nad marką taką jak ta — światem i grupą postaci istniejących od ponad czterech dekad — ciągłość fabularna bywa bardzo chaotyczna. I dokładnie tak jest w tym przypadku. Wewnętrzna spójność tej franczyzy jest niezwykle nierówna. Ostatecznie trzeba więc zdecydować, które elementy chce się zachować, a które pozostawić za sobą.

We chatted with Masters of the Universe director Travis Knight, who told us it has plenty of nods to other eras of the franchise. But he wanted the film to not rely on prior knowledge for people to be entertained.



Co wiemy o filmie Władcy Wszechświata?

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii. Po katastrofie statku kosmicznego trafia na Ziemię. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się ez Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Reżyserię filmu powierzono Travisowi Knightowi, znanemu z Bumblebee. Chris Butler przepisał scenariusz na podstawie pierwotnego szkicu autorstwa Davida Callahama. Za produkcję odpowiadają Todd Black, Jason Blumenthal i Steve Tisch z Escape Artists. Projekt nadzoruje też Robbie Brenner z Mattel Films. Film powstaje dla Amazon MGM Studios.

W filmie wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man i Camila Mendes jako Teela. W pozostałych rolach pojawili się Alison Brie jako Evil-Lyn, Idris Elba jako Man-At-Arms, Jared Leto jako Szkieletor, Sam C. Wilson jako Trap Jaw, Kojo Attah jako Tri-Klops, czy Jon Xue Zhang jako Ram-Man. Oprócz nich zobaczymy Hafthora Bjornssona jako Goat Mana, Morenę Baccarin jako Czarodziejkę, Jóhannesa Haukura Jóhannessona jako Fisto i Jamesa Wilkinsona jako Mekanecka. James Purefoy i Charlotte Riley występują jako rodzice Adama, Król Randor i Królowa Marlena.

Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe