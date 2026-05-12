Frank Castle na nowych plakatach. Premiera Punisher: Ostatnie starcie już jutro

Tuż przed wyczekiwaną premierą specjalnego filmu Punisher: Ostatnie starcie, w sieci zadebiutowały nowe plakaty widowiska Marvela.

Po zeszłotygodniowym finale 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie, trwa już końcowe odliczanie do premiery specjalnej prezentacji Marvel Television, Punisher: Ostatnie starcie, w której powróci Frank Castle. Przy tej okazji pojawiły się zupełnie nowe plakaty, w centrum których znalazł się główny bohater.

Nowe plakaty w oczekiwaniu na premierę

Punisher: Ostatnie starcie trafi na Disney+ już jutro i w związku z tym Marvel Television opublikowało kilka nowych plakatów promujących powrót Franka Castle’a, granego przez Jona Bernthala. Specjalny odcinek z kategorią TV-MA (tylko dla dorosłych) potrwa 49 minut, a nowe plakaty zapowiadają, że zagrożenie będzie czyhać na bohatera ze wszystkich stron.

Sam Jon Bernthal wyjaśnił niedawno, że Punisher: Ostatnie starcie będzie inspirowany komiksową historią Welcome Back, Frank autorstwa Gartha Ennisa i Steve’a Dillona.

To, co Garth Ennis robi z Frankiem, jest czymś, co próbowałem zrozumieć jako aktor, a teraz także jako scenarzysta. Ennis nie usprawiedliwia Franka. Podważa schemat gatunku superbohaterskiego, czując się komfortowo z brzydką i niejednoznaczną stroną bohaterstwa, odnajdując prawdę w mrocznym pyle desperacji i gniewu. Welcome Back, Frank nie prosi cię, byś kochał Franka — prosi, byś spojrzał na niego jasno, bez odwracania wzroku. Prosi, byś zobaczył Franka w całej jego brutalnej chwale, a następnie odnalazł w sobie tę samą pierwotną motywację, aby móc przejść tę drogę razem z nim.

Co wiemy o projekcie?

Choć fabularne szczegóły są trzymane w tajemnicy, wszystko wskazuje na klasyczny dla tej postaci motyw: zemsta. Frank Castle ponownie rusza na wojnę, a jego metody pozostają niezmienne – szybkie, brutalne i ostateczne. Za reżyserię odpowiada Reinaldo Marcus Green, który współtworzył scenariusz razem z Bernthalem. To może oznaczać bardziej osobistą i dopracowaną historię, mocno osadzoną w psychice bohatera.

Punisher: Ostatnie starcie trafi na Disney+ 12 maja, zaledwie tydzień po finale 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Taki timing nie jest przypadkowy – Marvel wyraźnie buduje spójny wątek swoich najbardziej mrocznych postaci.

Źródło: ComicBookMovie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe