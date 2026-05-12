Odyseja z kolejnym spotem telewizyjnym! Nowe ujęcie na Zendayę!

Do sieci trafił nowy spot promujący film Odyseja Christophera Nolana. Największe emocje wywołało krótkie, ale widowiskowe ujęcie Zendaii.

Christopher Nolan ponownie rozgrzał Internet do czerwoności. Pojawił się nowy spot telewizyjny promujący film Odyseja, czyli jedną z najbardziej wyczekiwanych premier najbliższych lat. Materiał trwa ponad dwie minuty, lecz widzowie skupili uwagę głównie na początku, na jednym konkretnym momencie – nowym pełnym spojrzeniu na Zendayę jako Atenę. Krótka scena wystarczyła, by media społecznościowe zalała fala komentarzy zachwyconych fanów.

Zendaya jako Atena w Odysei

Nowe ujęcie pokazuje Zendayę w niezwykle stylizowanej, majestatycznej odsłonie inspirowanej grecką mitologią. Aktorka pojawia się w ciemnej scenerii, otoczona monumentalną atmosferą charakterystyczną dla filmów Nolana. Fani szybko zauważyli, że wizualny styl bohaterki mocno odbiega od klasycznych hollywoodzkich interpretacji greckich bogów. Nolan najwyraźniej stawia na bardziej surową, realistyczną i monumentalną estetykę.

A first look at Zendaya as Athena in Christopher Nolan’s ‘The Odyssey’. pic.twitter.com/xQs7dhwPal — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) May 12, 2026

Więcej informacji na Movies Room:

Epicka obsada superprodukcji Nolana

W Odysei Nolana zobaczymy spektakularną obsadę pełną wielkich gwiazd Hollywood i europejskiego kina. W filmie wystąpią: Robert Pattinson (Antinoos), Matt Damon (Odyseusz), Tom Holland (Telemach), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelopa), Charlize Theron (Kalipso), Lupita Nyong’o (Helena/Klitajmestra), Benny Safdi (Agamemnon), Jon Bernthal (Menelaos), Elliot Page (wg plotek: Achilles), Himesh Patel (Eurylochos), Samantha Morton (Kirke), Bill Irwin, John Leguizamo (Eumajos), Mia Goth (Melantho) i Travis Scott (bard).

O czym jest Odyseja?

Odyseja opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do starożytnego eposu.

Superprodukcja Christophera Nolana trafi do polskich kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: youtube.com i x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe