Wiemy, czyje głosy usłyszymy w nadchodzącym filmie animowanym twórcy Parasite

Magazyn Variety ujawnił, kogo usłyszymy w nadchodzącym filmie animowanym twórcy Parasite. Obsada głosowa Ally składać się będzie ze znanych hollywoodzkich gwiazd.

Joon-ho Bong po swoim filmie science fiction z Robertem Pattinsonem w roli głównej, postanowił zabrać się za kino familijne. Przygotowuje obecnie bowiem film animowany o małej kałamarnicy Ally. Prace nad projektem mają zakończyć się w pierwszej połowie 2027 roku, a światowa premiera kinowa ma odbyć się jeszcze w tym samym roku. Na początku kwietnia otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na tytułową bohaterkę, a dziś wiadomo, kogo usłyszymy w filmie animowanym twórcy Parasite.

Kogo usłyszymy w filmie?

Magazyn Variety poinformował właśnie, kto wystąpi w nadchodzącym filmie animowanym twórcy Parasite. W Ally usłyszeć będziemy mogli cały przekrój hollywoodzkich gwiazd. Swoich głosów użyczą Bradley Cooper (Poradnik pozytywnego myślenia, Maestro), Dave Bautista (Strażnicy Galaktyki, Pukając do drzwi), Ayo Edebiri (The Bear, Po polowaniu), Finn Wolfhard (Stranger Things, Pogromcy duchów: Imperium lodu), Alex Jayne Go (Into the Dark, Searching), Rachel House (Pierwszy gol, Dzikie łowy) i Werner Herzog (Spotkania na krańcach świata, Fitzcarraldo). Na chwilę obecną niestety nie wiemy, w jakie postacie wcielą się aktorzy.

Prawa do dystrybucji filmu nabył NEON, więc istnieje zatem szansa, że Ally zadebiutuje na przyszłorocznym festiwalu filmowym w Cannes.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Bong Joon-ho odpowiadać będzie nie tylko za reżyserię, ale również za scenariusz, co nie powinno dziwić nikogo, kto zna jego twórczość. W napisaniu scenariusza pomógł mu Jason Yu (Sleep). Bong Joon-ho scenariusz ukończył w styczniu 2021 roku, po ośmiu latach prac. Za muzykę odpowiadać będzie Marco Beltrami, który wcześniej współpracował z Bongiem przy Snowpiercerze.

Fabuła filmu skupić ma się na Ally, małej kałamarnicy z nieznanych głębin Południowego Pacyfiku, która marzy o dotarciu na powierzchnię i wystąpieniu w filmie dokumentalnym o dzikiej przyrodzie. Jej świat zmienia się, gdy samolot rozbija się w oceanie, co rozpoczyna nieprawdopodobną podróż w górę wraz z ekscentryczną grupą towarzyszy.

Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Ally