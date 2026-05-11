Matthew McConaughey w wielkiej formie. Zobaczcie gwiazdora na pierwszym zwiastunie The Rivals of Amziah King

W końcu otrzymaliśmy pierwszy zwiastun wyczekiwanego filmu z Matthew McConaugheyem w roli głównej, pt. The Rivals of Amziah King.

Matthew McConaughey przez lata przyzwyczaił nas do wielu charakterystycznych i wyrazistych ról, od Rusta Cohle’a w Detektywie, przez Rona Woodroffa w Witaj w klubie, aż po Dallasa w Magic Mike. Wygląda na to, że niebawem zobaczymy kolejną świetną kreację w jego wykonaniu w nadchodzącym filmie The Rivals of Amziah King, którego oficjalny zwiastun właśnie zadebiutował.

Kogo zobaczymy w filmie?

Jednym z najciekawszych projektów Matthew McConaugheya, które w niedalekiej przyszłości zobaczymy w kinach jest The Rivals of Amziah King, do którego zdjęcia zakończyły się już na początku 2023 roku. Film miał nawet premierę w marcu 2025 roku podczas South by Southwest, zdobywając uznanie krytyków. Przez ostatni rok tkwił jednak w dystrybucyjnym zawieszeniu, ale wreszcie doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna i otrzymaliśmy potwierdzenie, że jego światowa premiera odbędzie się 14 sierpnia.

Obok Matthew McConaugheya w filmie występują również między innymi Kurt Russell (The Madison), Cole Sprouse (Nie ma to jak hotel), Tony Revolori (Spider-Man: Daleko od domu) oraz Owen Teague (Królestwo planety małp).

O czym opowiada The Rivals of Amziah King?

Niezależne studio Black Bear opublikowało także oficjalny opis fabuły The Rivals of Amziah King:

Akcja filmu rozgrywa się w głębokich lasach wiejskiej Oklahomy i opowiada o charyzmatycznym oraz utalentowanym muzycznie Amziahu Kingu (McConaughey), który przewodzi grającej bluegrass grupie outsiderów, jednocześnie zarządzając najlepszą w okolicy produkcją miodu. Gdy niespodziewanie powraca jego od dawna oddalona przybrana córka, Amziah dostrzega szansę na odbudowanie relacji i stworzenie rodzinnego interesu. Jednak biznes miodowy okazuje się bezwzględny, a rywale Amaziaha grożą zniszczeniem wszystkiego, co zbudował.

Scenariusz do The Rivals of Amziah King napisali James Montague i Andrew Patterson, przy czym Patterson odpowiada również za reżyserię filmu. To jego drugi pełnometrażowy projekt reżyserski po The Vast of Night ze Sierrą McCormick w roli głównej.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe