Peter Jackson po ponad 10 latach przerwy powróci za kamerę! Pracuje nad nową częścią Przygód Tintina

Peter Jackson zapowiedział powrót za kamerę. Chce wyreżyserować kontynuację Przygód Tintina.

Wczoraj rozpoczął się jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie. Mowa tutaj oczywiście o MFF w Cannes. Podczas ceremonii otwarcia 79. edycji festiwalu Peter Jackson został uhonorowany honorową Złotą Palmą, za całokształt twórczości. Nagrodę tę wręczył mu Elijah Wood, czyli nie kto inny jak Frodo Bagins z Władcy Pierścieni.

Powrót za kamerę

Dziś słynny reżyser miał okazję poprowadzić warsztaty w teatrze Debussy’ego podczas których, ujawnił, że pracuje nad nowym filmem. Peter Jackson chce stworzyć kolejny film z serii Przygód Tintina. Zdradził również, że niedawno ukończył scenariusz, nad którym, pracował w swoim pokoju hotelowym podczas festiwalu. Podkreślił równie, że sam zamierza wyreżyserować film.

Od zakończenia pracy nad Hobbitem w 2014 roku Jackson nie zrealizował żadnego filmu fabularnego, co oczywiście nie umknęło uwadze fanów. Stosunkowo niedawno reżyser ujawnił, dlaczego tak się stało. W 2015 roku zmarł operator zdjęć, Andrew Lesni, z którym Jackson pracował m.in. przy trylogii Władcy Pierścieni oraz Hobbita. Dla reżysera okazała się być to tak ogromna strata, że nie był w stanie stworzyć żadnego filmu bez udziału swojego współpracownika, którego uważał za brata. Zapowiedział również wtedy, że z pewnością wróci do reżyserowania filmów fabularnych i jak widać nastąpi to szybciej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

O czym opowiada film z 2011 roku?

Przygody Tintina skupiają się na młodym reporterze Tintinie, który przypadkowo kupuje model statku „Jednorożec”. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że skrywa on wskazówki prowadzące do legendarnego skarbu. Wkrótce chłopak wraz ze swoim wiernym psem Milusiem zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę pełną pościgów, tajemnic i przeciwników gotowych zrobić wszystko, by zdobyć ukryte bogactwo. W trakcie przygody Tintin poznaje ekscentrycznego kapitana Haddocka, z którym wyrusza na pełną akcji wyprawę tropem sekretów sprzed wielu lat.

Więcej informacji na Movies Room:

Conan O’Brien trzeci raz z rzędu poprowadzi ceremonię wręczenia Oscarów

QUIZ: Wielki quiz filmowy!

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Przygody Tintina