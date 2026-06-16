Tom Holland potwierdza, że on i Zendaya są małżeństwem. „Znalazłem swoją osobę”

Tom Holland w nowym wywiadzie dla Esquire UK potwierdził, że on i Zendaya są małżeństwem. Aktor odniósł się przy tym do krążących w sieci spekulacji oraz wygenerowanych przez AI zdjęć ślubnych, które wywołały zamieszanie wśród fanów i jego rodziny.

Relacja jednej z najbardziej rozpoznawalnych par współczesnego Hollywood od lat budzi ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Tom Holland i Zendaya poznali się na planie filmu Spider-Man: Homecoming i od tego czasu wielokrotnie współpracowali przy kolejnych produkcjach z uniwersum Marvela. Para przez długi czas konsekwentnie chroniła swoją prywatność, unikając publicznych deklaracji dotyczących życia osobistego. Najnowsza wypowiedź Hollanda jest jednak pierwszym tak jednoznacznym potwierdzeniem zmiany ich statusu.

Tom Holland: „Wszyscy z mojej rodziny tam byli”

W rozmowie z Esquire UK aktor został zapytany o viralowe, wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia przedstawiające rzekomy ślub pary. Holland ujawnił, że jego babcia uwierzyła w ich autentyczność i martwiła się, że nie została zaproszona. Zapytany, czy musiał wyjaśniać sytuację innym członkom rodziny, odpowiedział krótko:

Nie, bo wszyscy z mojej rodziny tam byli.

Aktor nie rozwinął tematu i nie podał dodatkowych szczegółów dotyczących ceremonii, jednak jego wypowiedź została odebrana jako potwierdzenie, że ślub faktycznie się odbył. W dalszej części rozmowy Holland skupił się na relacji z Zendayą, podkreślając jej znaczenie w swoim życiu. Aktor mówił o emocjonalnym wsparciu, jakie daje im wspólne funkcjonowanie w wymagającym środowisku Hollywood. Jak stwierdził:

Znaleźliśmy w sobie nawzajem coś wyjątkowego. Ona jest moją najlepszą przyjaciółką i jestem najszczęśliwszy, kiedy jestem z nią. Nigdy wcześniej nie czułem się tak bezpiecznie i wspierany. Znalazłem swoją osobę.

Aktor określił ich relację jako kotwicę w świecie pełnym presji i intensywnej pracy zawodowej, podkreślając, że tylko oni w pełni rozumieją specyfikę życia w branży filmowej.

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Prywatność pozostaje kluczowa

Zarówno Holland, jak i Zendaya od lat podkreślają, że ich związek pozostaje sprawą prywatną. Aktor wielokrotnie zaznaczał w wywiadach, że nie czuje potrzeby publicznego komentowania relacji, ponieważ traktują ją jako coś świętego i osobistego. Jednocześnie oboje od czasu do czasu odnoszą się do siebie w kontekście zawodowym, szczególnie podczas promocji wspólnych projektów.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe